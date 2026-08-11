ट्रंप को किसका था डर? एयरफोर्स वन विमान छोड़ा, फूड ट्रक में छिपे, जासूसी फिल्म जैसा वाक्या

Trump Escape: ईरान से मिलने वाले खतरों को नाकाम करने के लिए बनाई गई एक चाल के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैटरिंग ट्रक में एयर फ़ोर्स वन से चुपके से बाहर निकाला गया.

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अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों ने ईरान से मिल रही धमकी को गंभीर माना था. इसलिए ट्रंप का विमान बदला गया. (photo credit, IANS, for representation only)

तुर्की में नाटो समिट के दौरान की घटना

ईरान की धमकियों के चलते ट्रंप को छिपाया

ट्रंप को ‘एयर फोर्स वन’ जंबो जेट में चढ़ते हुए फिल्माया

फिर ट्रंप चुपके से एक फ़ूड कार्ट में घुस गए

कार्ट प्लेन के निचले हिस्से में लगाया गया था

Trump Escape: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले महीने के डरावनी घटना घटी. डोनाल्ड ट्रंप को चुपके से ‘एयर फोर्स वन’ से निकालकर ले जाया गया और फिर उन्हें एक कैटरिंग ट्रक में छिपा दिया गया. आइये जानते हैं कि ये घटना कब घटी और अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी सुरक्षा टीम को किस बात का डर था. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने ईरान की तरफ से जान से मारने की संभावित धमकियों को नाकाम करने के लिए ये खास चाल चली गई.

कब घटी ये घटना ?

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने कमांडर-इन-चीफ ट्रंप तुर्की में NATO समिट से लौट रहे थे, तभी उन्हें जेट से निकालकर एक अलग मिलिट्री प्लेन में बिठाया गया. ट्रंप कतरी अधिकारियों के दिए गए नए 747-8 प्लेन से तुर्की गए थे. ट्रंप प्रशासन ने इस विमान की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था.

कैसे दिया दुश्मनों को चकमा ?

समिट खत्म होने पर ट्रंप ने घोषणा की कि वे नए तैयार किए गए प्लेन में नहीं जाएंगे, बल्कि ‘पुरानी यादों’ के लिए उस प्लेन के बजाय एक पुराने मॉडल वाले प्लेन में जाएंगे जो उन्हें वहां ले गया था.

अंकारा में ट्रंप को पुराने मॉडल वाले ‘एयर फोर्स वन’ जंबो जेट में चढ़ते हुए फिल्माया और उनकी तस्वीरें ली गईं. यह प्लेन UK में अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए जा रहा था. फिर ट्रंप चुपके से एक फ़ूड कार्ट में घुस गए, जिसे प्लेन के निचले हिस्से में लगाया गया था. उनकी फ़ूड कार्ट को एयरपोर्ट के कैटरिंग ट्रक पर चढ़ाया गया, जो उन्हें एयर फ़ोर्स के छोटे C-32A प्लेन तक ले गया.

इस चाल ने पत्रकारों औरव्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को भी धोखा दे दिया, जो ‘डिकॉय’ (धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए गए) एयर फ़ोर्स वन फ़्लाइट में सवार थे.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, जिस C-32A फ़्लाइट में ट्रंप और हेगसेथ सवार थे, उसने ‘रीच 18’ या ‘RCH18′ कॉल साइन का इस्तेमाल किया. इस तरह के ‘रीच’ साइन आम तौर पर सैनिकों को ले जाने वाली फ़्लाइट और मिलिट्री का सामान ढोने वाले प्लेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.