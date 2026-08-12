चीन के पूर्व पीएम झू रोंगजी की मृत्यु, जानें अपनी किन नीतियों से चीन को बनाया महाशक्ति

Who was Zhu Rongji: बीजिंग में बुधवार सुबह करीब 11 बजे झू रोंगजी का निधन हो गया था. वह बीमार थे.

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चीन के पूर्व पीएम झू रोंगजी. (photo credit, Social Media)

चीन को डब्लूटीओ में शामिल कराया

चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद की

who was Zhu Rongji: पूर्व चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उन्हें चीन में आए उन बड़े आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है, जो 1990 के दशक में आए थे. उन्होंने चीन को विश्व व्यापार संगठन में शामिल कराया और सरकार उद्योगों में भी बड़े बदलाव लेकर आए थे.

जीवन और राजनीतिक सफर

झू का जन्म 1928 के अक्टूबर महीने में हुआ था. वह 1998 में देश के पीएम बने. वह चीन के पीएम की कुर्सी पर 2003 तक बने रहे. यानी वह कुल पांच साल पीएम रहे. इससे पहले झू चीन के डिप्टी पीएम भी रहे.

Former Chinese Premier Zhu Rongji passed away in Beijing at the age of 98. According to Chinese state media, Zhu died after an illness. He served as China’s premier from 1998 to 2003. pic.twitter.com/HlQ7VX67uW — All India Radio News (@airnewsalerts) August 12, 2026

क्यों और कैसे बदली अर्थव्यवस्था

1990 के दशक में चीन के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे. अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही थी. सरकारी उद्योग भी बस सांस ही ले रहे थे. इन मुश्किल परिस्थितियों से निकलने के लिए झू ने कड़े फैसले लिए, आर्थिक सुधारों का नयादौर शुरु किया. सरकार उद्योगों में भी बड़े फेर बदल हुए. इन सभी बदलावों के दम पर चीन दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था और वैश्व आर्थिक महाशक्ति बना. उनका एक बड़ा फैसला चीन को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करना भी रहा. इससे ही चीन में विदेशी निवेश आया, बाजार के दरवाजे खुले और चीन मैन्युफैक्टरिंग और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब बन गया. दुनिया भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि झू की दूरगामी सोच से ही चीन इतनी बड़ा आर्थिक ताकत बन पाया है. उनके निधन से चीन में शोक की लहर है.