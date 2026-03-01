Hindi World Hindi

Who Were Killed Along With Ayatollah Ali Khamenei How Many Family Members Left Details

अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ परिवार के कौन लोग मारे गए? अब कितने बचे हैं, भाई-बहनों से कैसा था रिश्ता? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी निजी जिंदगी को सबसे दूर रखा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई का परिवार बहुत बड़ा है. अली खामेनेई के कुल 6 बच्चे हुए. चार बेटे और दो बेटियां.

(फोटो क्रेडिट - @khamenei_ir)

US-Israel vs Iran War: अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शनिवार, 28 फरवरी को किए गए हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी मारे गए. 86 साल के खामेनेई हमलों के समय तेहरान में अपने बेहद सुरक्षित माने जाने वाले घर में ही थे. इस हमले में अली खामेनेई के साथ उनके कुछ करीबी रिश्तेदार और ईरान के कई प्रभावशाली लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी.

अयातुल्लाह खामेनेई के परिवार से कौन से सदस्य मारे गए?

अमेरिकी-इजराइली हमलों में अली खामेनेई की बेटी, पोता, बहू और दामाद की जान भी चली गई. ये सभी लोग तेहरान के कंपाउंड में थे जब फाइटर जेट्स ने भीषण हमला किया. अयातुल्लाह खामेनेई का परिवार बेहद बड़ा था और इसमें शामिल लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. यही कारण है कि मरने वालों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं.

अयातुल्लाह अली खामेनेई के परिवार में कौन-कौन है?

अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी निजी जिंदगी को सबसे दूर रखा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई का परिवार बहुत बड़ा है. उनके पिता की पहली पत्नी से तीन बेटियां थीं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. अली खामेनेई के पिता ने दूसरी शादी की जिससे उनके पांच बच्चे हुए. अली के अलावा मोहम्मद, बद्री, हादी और हसन उनके भाई-बहन थे.

हसन , अली खामेनेई के अकेले ऐसे भाई हैं जो मौलवी नहीं हैं. ईरानी सुप्रीम लीडर के दूसरे भाई मोहम्मद भी राजनीति में सक्रिय हैं. अली खामेनेई के तीसरे भाई हादी खामेनेई विचारधारा के मामले में उनके विरोधी रहे हैं. अली खामेनेई की बहन बद्री भी उनकी नीतियों की मुखर विरोधी रही हैं. बद्री 1980 के दशक में इराक चली गई थीं. वह 1995 में अपने पति के साथ ईरान वापस लौटीं जिसके बाद उनके पति को 20 साल जेल की सजा हुई. हालांकि बद्री के पति को 10 साल बाद रिहा कर दिया गया. अक्टूबर 2022 में उनकी मौत हो गई.

अयातुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी कौन हैं?

अली खामेनेई की शादी मंसूरेह खोजस्तेह बाघेरज़ादेह से हुई थी. वह सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखी हैं. मंसूरेह खोजस्तेह बाघेरज़ादेह के पिता एक व्यापारी थे. अली खामेनेई के कुल 6 बच्चे हुए. चार बेटे और दो बेटियां. उनके बेटे मुस्तफ़ा, मोजतबा, मसूद और मेसम हैं. दो बेटियां – बोशरा और होदा हैं. बोशरा की शादी मेसबाह अल-होदा बाघेरी कानी और होदा की शादी मोहम्मद मोहम्मदी गोलपायेगानी से हुई है. अली खामेनेई के कई पोते-पोतियां हैं.

सबसे प्रभावशाली हैं मोजतबा

अली खामेनेई के बच्चों में मोजतबा प्रभावशाली और चर्चित हैं. मोजतबा भी अपने पिता की ही तरह एक मौलवी बने. अभी वह ईरान के सबसे बड़े इस्लामिक मदरसे कोम सेमिनरी में थियोलॉजी पढ़ा रहे हैं. मोजतबा ने रिवोल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया है. वह ईरान की राजनीति में भी प्रभाव रखते हैं और माना जाता है कि अली खामेनेई के जीवित रहते मोजतबा सुप्रीम लीडर के ऑफिस से जुड़े कई फैसलों में दखल रखते थे. मोजतबा खामेनेई को ही ईरान का नया सुप्रीम लीडर माना जा रहा है.

