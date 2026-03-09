Hindi World Hindi

Who Will Win The Iran Israel Us War China S Nostradamus Makes The Most Terrifying Prediction

कौन जीतेगा ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध? चीन के नास्त्रेदमस ने की सबसे भयानक भविष्यवाणी

China Nostradamus Prediction: चीन के नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी काफी डरावनी है. खासकर अमेरिका और इजरायल के लिए.

(photo credit AI, for representation only)

China Nostradamus Prediction: चीन के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले एक जाने-माने प्रोफेसर ने भविष्यवाणी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे और ईरान के साथ युद्ध करेंगे. दोनों भविष्यवाणियां अब सच हो चुकी हैं. अब इस शख्स ने जो तीसरी भविष्यवाणी की है, जो भयानक है.

कौन हैं चीन के नास्त्रेदमस

प्रोफेसर जुएकिन जियांग कई राजनीतिक भविष्यवाणियों में सबसे आगे रहे हैं. वह बीजिंग में रहने वाले एक शिक्षक और लेखक हैं. जुएकिन जियांग हार्वर्ड की ग्लोबल एजुकेशन इनोवेशन इनिशिएटिव की रिसर्च टीम में भी हैं.

क्या है अगली भविष्यवाणी

जियांग ने 2024 में ‘द ईरान ट्रैप’ नाम का एक लेसन पोस्ट किया था. पिछले वीकेंड मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन बढ़ने के बाद अब लोग इस लेसन को देख रहे हैं. इसमें जियांग कहते हैं कि अगर ट्रंप दूसरा टर्म जीतते, तो वह शायद ईरान पर हमला करने के बारे में सोचेंगे. शुरुआती हमला सफल लगेगा, लेकिन अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान के पहाड़ी इलाकों में फंस जाएगी.

150, 200 या 250 डॉलर प्रति बैरल? महीनों खिंचा ईरान युद्ध तो कहां तक जाएगी क्रूड ऑयल की कीमत

जियांग ने अपनी लेक्चर सीरीज में तर्क दिया कि मिलिट्री लड़ाई आखिरकार 415 बीसीई में एथेंस के सिसिली पर हमले जैसी होगी. कमांडर एल्सीबिएड्स और निकियास ने एक बड़ी कोशिश शुरू की, लेकिन अपने दुश्मनों की ताकत को कम आंका, जिससे आखिरकार एथेनियन साम्राज्य कमजोर हो गया.

Add India.com as a Preferred Source

ट्रंप के तर्कों की भी सटीक भविष्यवाणी

प्रोफेसर ने उस समय अंदाज़ा लगाया था कि ट्रंप इस इलाके में डेमोक्रेसी लाने और ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के तरीके के तौर पर युद्ध को सही ठहराएंगे. 28 फरवरी को ईरान में शुरुआती हमलों के बाद, ट्रंप ने हमले को सही ठहराते हुए एक विद्रोही वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें जियांग के अंदाज़े जैसी ही बातें थीं.

तीन ताकतों ने भड़काई जंग

जियांग ने तीन बड़ी ताकतों का जिक्र किया जो US को ईरान के साथ युद्ध की ओर धकेल रही थीं. पहली इज़राइल लॉबी थी. अगली दो ताकतें थीं अमेरिका की एक ग्लोबल साम्राज्य बनने की इच्छा और ईरान का सऊदी अरब के साथ झगड़ा.

उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरान के वजूद के लिए खतरा है. दोनों देश लंबे समय से एक प्रॉक्सी युद्ध में लगे हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब की सेना ईरान के सपोर्ट वाले विद्रोही ग्रुप से लड़ रही है, और ईरानी सेना सऊदी अरब के सपोर्ट वाले विद्रोही ग्रुप से लड़ रही है.