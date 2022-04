नई दिल्ली: पाकिस्तान में सियासी भूचाल आया हुआ है. राजनीतिक रूप से उथल पुथल मची है. इमरान खान (Imran Khan) की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है. इसके साथ ही संसद को भंग करने की मंजूरी भी दे दी गई है. विपक्ष ने सोचा था कि इमरान खान को कुर्सी से हटाकर नया पीएम बनायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है. और संसद भंग होने पर अब पाकिस्तान में आम चुनाव होंगे. ये चुनाव 90 दिन के अन्दर कराए जायेंगे.Also Read - अमेरिका के सीनियर सांसद ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- रूस-अमेरिका के बीच कर रहे शांति की कोशिश

लग रहा था कि इमरान खान अब पीएम नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी राजनीति का पासा फिलहाल पलट गया है. इससे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के समर्थक बेहद उत्साहित हैं. इमरान खान के समर्थकों ने संसद के बाहर नारेबाजी की. इनमें कई महिलाएं भी शामिल रहीं. अमेरिका का जो यार है, वो गद्दार है. पाकिस्तान जिंदाबाद. इमरान खान बचायेंगे पाकिस्तान, जैसे नारे लगाए गए. Also Read - 'एक कैप्टन के पास हमेशा एक से ज्यादा प्लान होते हैं' अविश्वास प्रस्ताव से पहले बोले इमरान खान

#WATCH | Islamabad: “Imran Khan will save Pakistan…Whoever is America’s friend is a traitor,” sloganeering underway outside Pakistan Parliament after the National Assembly of Pakistan was dissolved, this afternoon pic.twitter.com/eHnWNuwqEm

— ANI (@ANI) April 3, 2022