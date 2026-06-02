एक दिन की कमाई 'अंबानी की आधी दौलत', कौन हैं वो डॉक्टर जिसकी नेटवर्थ बढ़ी 4.36 लाख करोड़ रुपये

Giancarlo Devasini: इटली के रहने वाले एक शख्स के लिए एक जून का दिन यादगार रहा. एक दिन में ही उनकी संपत्ति में 45.9 अरब डॉलर यानी करीब 4.34 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. यह रकम मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ (99.7 बिलियन डॉलर) के करीब आधे के बराबर है. यानी इस शख्स की एक दिन की कमाई मुकेश अंबानी की कुल दौलत के आधे के बराबर हो चुकी है. कम से कम एक जून के आंकड़े के लिहाज से तो ऐसा कह सकते हैं.
हिंदुस्तान डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, ये शख्स हैं जियानकार्लो डेवासिनी. वह एक डॉक्टर रह चुके हैं. इटली में पैदा हुए डेवासिनी ने मेडिकल की पढ़ाई की. इसके बाद काफी समय तक प्लास्टिक सर्जन के रूप में काम भी किया. बाद में वे कंप्यूटर हार्डवेयर और टेक बिजनेस के फील्ड में उतर आए. बाद में उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में तगड़ा निवेश किया.
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डेवासिनी टेथर कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो स्टेबलकॉइन कंपनी है. टेथर का स्टेबलक्वाइन यूएसडीटी क्रिप्टो मार्केट में होने वाली लेनदेन में इस्तेमाल किया जाता है.
नेटवर्क के लिहाज से डेवासिनी दुनिया के 34वें सबसे रईस शख्स हैं. फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 89.3 बिलियन डॉलर है.
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