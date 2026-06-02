एक दिन की कमाई 'अंबानी की आधी दौलत', कौन हैं वो डॉक्टर जिसकी नेटवर्थ बढ़ी 4.36 लाख करोड़ रुपये

Giancarlo Devasini: जियानकार्लो डेवासिनी की संपत्ति में एक दिन में 45.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. एक जून को क्रिप्टो से जुड़े इस उद्योगपति की नेटवर्थ 89.3 बिलियन डॉलर पहुंच गई है.

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सोमवार को डेवासिनी की संपत्ति में सबसे बड़ा इजाफा हुआ है. (photo credit AI, for representation only)

Giancarlo Devasini: इटली के रहने वाले एक शख्स के लिए एक जून का दिन यादगार रहा. एक दिन में ही उनकी संपत्ति में 45.9 अरब डॉलर यानी करीब 4.34 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. यह रकम मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ (99.7 बिलियन डॉलर) के करीब आधे के बराबर है. यानी इस शख्स की एक दिन की कमाई मुकेश अंबानी की कुल दौलत के आधे के बराबर हो चुकी है. कम से कम एक जून के आंकड़े के लिहाज से तो ऐसा कह सकते हैं.

कौन हैं ये शख्स

हिंदुस्तान डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, ये शख्स हैं जियानकार्लो डेवासिनी. वह एक डॉक्टर रह चुके हैं. इटली में पैदा हुए डेवासिनी ने मेडिकल की पढ़ाई की. इसके बाद काफी समय तक प्लास्टिक सर्जन के रूप में काम भी किया. बाद में वे कंप्यूटर हार्डवेयर और टेक बिजनेस के फील्ड में उतर आए. बाद में उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी में तगड़ा निवेश किया.

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किस कंपनी से जुड़े हैं डेवासिनी

डेवासिनी टेथर कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो स्टेबलकॉइन कंपनी है. टेथर का स्टेबलक्वाइन यूएसडीटी क्रिप्टो मार्केट में होने वाली लेनदेन में इस्तेमाल किया जाता है.

दुनिया के 34वें सबसे अमीर

नेटवर्क के लिहाज से डेवासिनी दुनिया के 34वें सबसे रईस शख्स हैं. फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 89.3 बिलियन डॉलर है.

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