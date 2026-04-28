ये न तेल का जहाज है और न युद्धपोत, फिर होर्मुज में क्या कर रहा 465 फुट का रूस का सुपरयॉट Nord?

Russian superyacht in Hormuz: 4700 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाला 465-फुट लंबा रूसी सुपरयॉट जलडमरूमध्य पार कर गया है.

Published date india.com Published: April 28, 2026 10:36 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ये न तेल का जहाज है और न युद्धपोत, फिर होर्मुज में क्या कर रहा 465 फुट का रूस का सुपरयॉट Nord?
नोर्ड पुतिन के करीबी उद्योगपति का लग्जरी सुपरयॉट है.

Russian superyacht in Hormuz: रूस का एक सुपरयॉट नोर्ड (Nord) होर्मुज जलडमरूमध्य को शनिवार को पार कर गया. यह मायने रखता है क्योंकि होर्मुज में अब भी सैकड़ों जहाज और बीस हजार से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं. यह उन बहुत कम जहाजों में से एक है, जिन्होंने अमेरिका-ईरान युद्ध संघर्ष के बीच इस अवरुद्ध शिपिंग मार्ग से यात्रा की है.

4700 करोड़ है नार्ड की कीमत

MarineTraffic प्लेटफ़ॉर्म के डेटा के अनुसार, ‘Nord‘ – 142 मीटर (465 फुट) लंबा और $500 मिलियन यानी करीब 4700 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाला एक यॉट है. शुक्रवार को लगभग 1400 GMT पर दुबई के एक मरीना से निकला, शनिवार सुबह जलडमरूमध्य पार किया, और रविवार तड़के मस्कट पहुंच गया.

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‘सुपरयाट टाइम्स’ के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी याट्स में से एक नॉर्ड’ में 20 स्टेटरूम, एक स्विमिंग पूल, एक हेलीपैड और एक सबमरीन मौजूद है.

किसका है यह जहाज

यह लग्जरी यॉट प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूसी अरबपति एलेक्सी मोर्दाशोव से जुड़ा है. पुतिन के करीबी माने जाने वाले मोर्दाशोव का नाम, आधिकारिक तौर पर ‘Nord’ के मालिक के रूप में दर्ज नहीं है. शिपिंग डेटा और 2025 के रूसी कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2022 में इस जहाज़ का पंजीकरण एक रूसी कंपनी के नाम पर किया गया था, जिसकी मालिक उनकी पत्नी हैं.

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क्यों लगा है मोर्दाशोव पर बैन

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा जिन कई रूसी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, मोर्दाशोव भी उनमें से एक हैं. पुतिन के साथ उनके कथित संबंध बैन की वजह हैं.

किसने दी होर्मुज पार करने की इजाजत

यह स्पष्ट नहीं है कि इस बहु-मंजिला मनोरंजक जहाज को इस मार्ग का उपयोग करने की अनुमति कैसे मिली. स्टील कारोबारी मोर्दाशोव के एक प्रतिनिधि ने सोमवार को इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

बता दें कि 28 फरवरी से, ईरान ने इस जलडमरूमध्य से होने वाले यातायात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. जवाबी कार्रवाई के तौर पर, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी (blockade) लगा दी है. आमतौर पर दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 20 फीसदी हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. नाकेबंदी से पहले रोज 125 से 140 जहाज यहां से गुजरते थे. अब यह संख्या एक दो की रह गई है.

रूस और ईरान के रिश्ते

रूस और ईरान लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और हाल के वर्षों में उनके संबंध और भी मजबूत हुए हैं. 2005 में दोनों देशों के बीच एक संधि ने खुफिया और सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान और ओमान में मध्यस्थों के साथ चर्चा करने के बाद, सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस पहुंचे थे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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