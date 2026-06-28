EXPLAINED: जब अफगानिस्तान में आता है भूकंप, फिर झटके उत्तर भारत में क्यों? यहां जानिए हर सवाल का जवाब

अफगानिस्तान के हिंदूकुश में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप के झटके भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहति आठ देशों में महसूस किए गए हैं. मगर ये झटके भारत में भी क्यों महसूस किए जाते हैं. आज हर एक सवाल का जवाब जान लीजिए.

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तस्वीर का इस्तेमाव केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

भूकंप से फिर दहला अफगानिस्तान

मगर झटके में भारत हुए महसूस

क्यों होता है अक्सर ऐसा, जानिए

भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटकों से दहल उठा. अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में शनिवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप के झटके भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित आठ देशों में महसूस किए गए. हिंदूकुश के भूकंप के झटके भारत में दिल्ली-NCR, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भी महसूस किए गए. राहत की बात यह रही कि भारत में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली. मगर सवाल यह है कि जब भूकंप अफगानिस्तान में आता है तो हजारों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में लोग इसे क्यों महसूस करते हैं? यहां आज आपको हर एक सवाल का आसान भाषा में जवाब मिलने वाला है.

भूकंप से इतना प्रभावित क्यों है अफगानिस्तान?

अफगानिस्तान दुनिया के सबसे एक्टिव सिस्मिक यानी सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है. यहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है. लाखों करोड़ों साल से जारी यह टक्कर हिमालय के निर्माण की वजह भी है. इसी टकराव से हिंदूकुश क्षेत्र में लगातार तनाव पैदा होता है और समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं. यही कारण है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यह इलाका अक्सर तेज भूकंप का केंद्र बनता है.

हिंदूकुश के भूकंप अलग क्यों होते हैं?

हिंदूकुश क्षेत्र के अधिकतर भूकंप सामान्य भूकंपों की तुलना में काफी गहराई में आते हैं. कई बार इनकी गहराई 100 से 250 किलोमीटर तक होती है. हाल में आया भूकंप भी करीब 215 किलोमीटर की गहराई में आया था. गहरे भूकंपों की खास बात यह होती है कि इनसे निकलने वाली भूकंपीय तरंगें लंबी दूरी तक जा सकती हैं. सतह के पास आने तक इनकी ऊर्जा कुछ कम जरूर हो जाती है, लेकिन इनका असर बहुत बड़े इलाके में महसूस होता है. इसलिए अफगानिस्तान का भूकंप भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और मध्य एशिया के कई देशों तक महसूस किया जाता है.

उत्तर भारत से कैसे पहुंचते हैं भूकंप के झटके

इसका जवाब उत्तर भारत की भौगोलिक बनावट में छिपा है. अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक का बड़ा हिस्सा ठोस चट्टानों और भूगर्भीय संरचनाओं से जुड़ा हुआ है. इसके बाद इंडो-गंगा के मैदान में भूकंपीय तरंगें आसानी से आगे बढ़ जाती हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इलाका भूकंपीय तरंगों के फैलने के लिए अनुकूल माध्यम का काम करता है. इसलिए भूकंप का केंद्र भले दूर हो, लेकिन कंपन उत्तर भारत के बड़े हिस्से तक पहुंच जाता है.

ज्यादा दूर तक क्यों होता है असर

जब किसी भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा बेहद ज्यादा होती है. यही वजह है कि अगर भूकंप गहराई में भी आया हो, तब भी उसकी तरंगें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर तक महसूस की जा सकती हैं. हालिया भूकंप में भी यही हुआ. भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था, लेकिन दिल्ली-NCR, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक लोगों ने कंपन महसूस किया. कई जगह लोग एहतियात के तौर पर इमारतों से बाहर निकल आए.

क्या उत्तर भारत को भूकंप से है खतरा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान के गहरे भूकंपों के झटके उत्तर भारत में महसूस होना सामान्य बात है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर बार बड़े नुकसान की आशंका हो. नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली है, उसकी गहराई कितनी है और उसका केंद्र आबादी वाले इलाके से कितनी दूरी पर है. फिर भी भारत का हिमालयी क्षेत्र और उत्तर भारत भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में आते हैं. इसलिए भूकंप सुरक्षा नियमों का पालन और भूकंपरोधी निर्माण हमेशा जरूरी माना जाता है.

सवाल-जवाब

सवाल: अफगानिस्तान के भूकंप के झटके भारत में क्यों महसूस होते हैं?

जवाब: क्योंकि हिंदूकुश के भूकंप अक्सर काफी गहराई में आते हैं और उनकी भूकंपीय तरंगें लंबी दूरी तक यात्रा करती हैं.

सवाल: क्या हर अफगानिस्तान का भूकंप भारत में महसूस होता है?

जवाब: नहीं. आमतौर पर मध्यम या बड़े और गहरे भूकंपों के झटके ही उत्तर भारत तक पहुंचते हैं.

सवाल: ऊंची इमारतों में झटके ज्यादा क्यों लगते हैं?

जवाब: क्योंकि ऊंची इमारतें भूकंपीय तरंगों के साथ ज्यादा देर तक झूलती हैं, जिससे कंपन अधिक महसूस होता है.

सवाल: क्या ऐसे भूकंप से भारत में बड़ा खतरा हो सकता है?

जवाब: अगर भूकंप बहुत शक्तिशाली हो या उसका केंद्र भारत के ज्यादा करीब हो, तो खतरा बढ़ सकता है. हालांकि अफगानिस्तान के गहरे भूकंपों में उत्तर भारत में अक्सर झटके महसूस होते हैं, लेकिन नुकसान सीमित रहता है.