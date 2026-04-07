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Why Are Not Iran S Missile Bunkers Being Destroyed Resume Operations Just Hours After 14000 Kilogram Bomb Strikes

क्यों नष्ट नहीं हो रहे ईरान के मिसाइल बंकर? 14 हजार किलो का बम गिरने के घंटों के भीतर फिर करने लगते हैं काम

Iran Missile Bunkers: ईरान अपने मिसाइल बंकरों को, अमेरिका और इजरायल के हमलों से तबाह होने के कुछ ही घंटों के अंदर, फिर से हमले करने में सक्षम बना पा रहा है.

(photo credit AI, for representation only)

Iran Missile Bunkers: अमेरिका और इजरायल ईरान के मिसाइल बंकरों को हमलों से नुकसान पहुंचा रहे हैं. लेकिन, कुछ घंटों के भीतर ही मिसाइल बंकर फिर से काम करने लग रहे हैं. नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. आइये जानते हैं कि ईरान यह कैसे कर पा रहा है.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने कह रहा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान के ड्रोन और मिसाइल लॉन्च में कमी आई है. लेकिन द न्यूयॉक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास अभी भी हथियारों का एक बड़ा ज़खीरा मौजूद है और वह तेजी से अपनी क्षतिग्रस्त जगहों की मरम्मत कर रहा है.

14 हजार किलो के बम भी बेअसर

कुछ बड़े मिसाइल बंकर ग्रेनाइट के पहाड़ों के अंदर बहुत गहराई में बने हैं. इससे इनकी छत अमेरिका के शक्तिशाली 14 हजार किलो के वजन वाले बंकर बस्टर बम के लिए भी एक बहुत ही मजबूत रुकावट का काम करती है.

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यज्द मिसाइल बेस, जिसमें चलती है रेल

यज्द मिसाइल बेस ऐसा ही एक मजबूत ठिकाना है. माना जाता है कि एक ऑटोमैटिक रेल सिस्टम से जुड़ा है. यह रेल सिस्टम सुरंगों के अंदर चलता है और असेंबली एरिया, स्टोरेज डिपो और पहाड़ के अलग-अलग हिस्सों में बनी निकास जगहों को आपस में जोड़ता है.

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कई दूसरी मिसाइल सिटी में भीतर ट्रक चलते हैं. इस पर लदे लॉन्चर को कुछ देर के लिए बाहर निकाला जाता है और मिसाइल दागने के बाद तुरंत जमीन के भीतर आ जाते हैं.

ईरान की नकली लॉन्चर वाली रणनीति

NYT की रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन इस बात को लेकर पक्का नहीं हो सकता कि कितने मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए हैं, क्योंकि ईरान ने नकली (decoys) लॉन्चर तैनात कर रखे हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भले ही भूमिगत बंकर और साइलो क्षतिग्रस्त दिखें, लेकिन लॉन्चरों को मलबे से जल्दी से निकालकर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

कई साल में बने हैं ये बंकर

कहा जाता है कि पहाड़ों के अंदर कई भूमिगत ‘मिसाइल शहर’ बनाए गए हैं, जो मजबूत ठिकानों का एक फैला हुआ जाल बनाते हैं और देश की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को सहारा देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि तेहरान ने अपने विशाल मिसाइल जखीरे को तबाही से बचाने के लिए इन विशाल बंकरों को बनाने में कई साल लगाए हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ



द स्टेट्समैन की एक रिपोर्ट में, विश्लेषक शनाका एंसेलम परेरा ने कहा, पहाड़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर से कितनी उड़ानें भरी जाती हैं.

ईरान ने बचाकर रखी है ताकत

अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तेहरान जान-बूझकर अपनी मिसाइल ताकत को बचाकर रख रहा है. उसका मकसद लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के दौरान दबाव बनाए रखा जा सके.