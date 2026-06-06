छात्र एग्जाम से पहले क्यों ले रहे ऑक्सीजन थेरेपी? जानें कहां बढ़ रहा ट्रेंड

Oxygen Therapy: चीन के छात्र नेशनल एग्जाम के लिए ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं.

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(photo credit AI, for representation only)

Oxygen Therapy: पड़ोसी देश चीन के कई छात्र अस्पतालों में ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रहे हैं. चीन की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा, जिसे ‘गाओकाओ’ के नाम से जाना जाता है, की तैयारी के लिए छात्र ये तैयारियां कर रहे हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों का मानना ​​है कि ऑक्सीजन थेरेपी से उनके दिमाग को ‘रीचार्ज’ करने में मदद मिलेगी. इसलिए चीन में छात्र परीक्षा में बैठने से पहले अपना कंसंट्रेशन लेवल यानी ध्यान का स्तर बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं. सरकारी मीडिया सीसीटीव की रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया आमतौर पर अस्पतालों के हाइपरबेरिक चैंबर विभाग में की जाती है.

क्या है ‘ गाओकाओ’

‘गाओकाओ’ चीन की राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा है जो हर साल 6 से 8 जून के बीच आयोजित की जाती है. यह परीक्षा चीन के किसी युवा के भविष्य को बना या बिगाड़ सकती है, क्योंकि टेस्ट में मिले स्कोर से ही काफी हद तक यह तय होता है कि छात्र किस यूनिवर्सिटी में और किस विषय (मेजर) में पढ़ाई कर सकता है.

पिछले कई साल से चल रहा ट्रेंड

पिछले कुछ वर्षों में, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल हुए हैं जिनमें गाओकाओ में बैठने वाले छात्रों के लिए ऑक्सीजन लेने के फायदों के बारे में बताया गया है.

थेरेपी से छात्रों को क्या होता है फायदा

ऑक्सीजन थेरेपी से छात्रों को बेहतर नींद लेने, याददाश्त बढ़ाने और एंग्जायटी (चिंता) से राहत पाने में मदद मिलती है. पूर्वी जियांग्शी प्रांत के योंगफेंग काउंटी पीपल्स हॉस्पिटल ने 23 मई को यह सर्विस शुरू की और एक हफ्ते में 30 से ज्यादा छात्र यहां आए.

90 मिनट की इस सर्विस की कीमत 96 युआन (15 अमेरिकी डॉलर) है. रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल को ऑक्सीजन इनहेलेशन सर्विस की इतनी लोकप्रियता देखकर हैरानी हुई.

अस्पताल के हाइपरबेरिक चैंबर ट्रीटमेंट सेंटर के डॉक्टर दाई फैनबिंग ने बताया, ज्यादा कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन लेने से खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सकता है और अंगों को ठीक होने या उनके काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. यह प्रक्रिया आमतौर पर खून या ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अपनाई जाती है. अनुमान है कि इस साल 1.32 करोड़ से ज़्यादा छात्र ‘गाओकाओ’ परीक्षा में शामिल होंगे, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम संख्या है