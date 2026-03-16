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ईरान में अब क्यों नहीं हो रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन, तेहरान ने कैसे किया विरोधियों को काबू?

Iran Protests: एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान सड़कों पर चेकपॉइंट बनाने, इंटरनेट बैन और चेतावनी भरे एसएमएस भेजकर नागरिकों को प्रदर्शन करने से रोक रहा है.

Published date india.com Published: March 16, 2026 11:34 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ईरान में अब क्यों नहीं हो रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन, तेहरान ने कैसे किया विरोधियों को काबू?
(photo credit reuters, for representation only)

Iran Protests: अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के कारणों में दिसंबर, 2025 में वहां भड़के प्रदर्शन और उसमें मारे गए हजारों लोगों का भी जिक्र किया था. अब ईरान की सड़कों से ईरान सरकार के विरोधी प्रदर्शनकारी गायब हैं, जबकि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जा चुके हैं.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिससे तेहरान विरोधियों को सड़कों तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है.

प्रदर्शनकारियों को कैसे रोक रहा तेहरान

  1. तेहरान की सड़कों पर जगह-जगह चेकपॉइंट बनाए गए हैं
  2. निवासियों को चेतावनी वाले टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं
  3. इंटरनेट की सुविधा सीमित कर दी गई है

क्या कह रहे स्थानीय लोग

तेहरान में स्थानिय निवासियों का कहना है कि शहर भर में नए सुरक्षा चेकपॉइंट बने हैं. निवासियों को रोककर उनकी तलाशी ली जाती है. वहीं पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा रादान ने कहा कि जो कोई भी “दुश्मन के इशारे पर शहरों में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा,” उसे अब प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि “दुश्मन” माना जाएगा.

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कहां-कहां बने चेकपॉइंट

लोगों ने बताया कि पहले चेकपॉइंट सड़क के बीच में बने थे. बाद में उन पर ड्रोन हमले होने लगे. इसके बाद कुछ चेकपॉइंट पैदल चलने वालों के लिए बने फुटब्रिज के नीचे और सड़क की सुरंगों के अंदर बनाए गए हैं.

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कई ईरानी गार्ड मारे गए

कट्टरपंथी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने 11 मार्च को रिपोर्ट दी कि तेहरान के चार चेकपॉइंट पर हुए इजराइली हमलों में कई ईरानी सुरक्षाकर्मी मारे गए. ईरान के चार जिलों में हुए हमलों में सुरक्षा बलों के लगभग 10 सदस्य मारे गए हैं.

अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यूज एजेंसी ने कहा कि उसने दिसंबर में ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 7,000 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है.

अब सरकार के समर्थन में प्रदर्शन

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से, अधिकारियों ने सत्ता-समर्थक रैलियां आयोजित की हैं और समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आग्रह किया है, ताकि देश को भीतर से अस्थिर करने के प्रयासों को रोका जा सके.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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