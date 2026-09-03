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अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को मल त्यागने में दिक्कत क्यों होती है? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला असली कारण

अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के लिए मल त्याग करने में काफी मुश्किलें आती हैं. अब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बड़ी जानकारी जुटाई है कि आखिर ऐसा क्यों होता है.

Written by: Nandan Singh
Published: September 3, 2026, 10:23 AM IST
Astronaut constipation
अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की दिक्कतें. (Photo/Meta AI)
  • अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की मुश्किलें
  • मल त्याग करने में आती हैं मुश्किलें
  • वैज्ञानिकों ने खोजा कारण

अंतरिक्ष में रहना इंसान के शरीर के लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है. इनमें एक समस्या कब्ज की भी है. अंतरिक्ष यात्री अक्सर मिशन के दौरान ठीक से मल त्याग नहीं कर पाते और कुछ लोगों को इसके लिए दवाओं की जरूरत पड़ती है. अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह को समझने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. नासा की मदद से हुए एक नए अध्ययन में 52 अंतरिक्ष यात्रियों के 400 से ज्यादा रक्त नमूनों की स्टडी की गई. ये सभी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दो महीने से ज्यादा समय बिता चुके थे.

आंतों पर असर

वैज्ञानिकों ने रक्त में मौजूद ऐसे पदार्थों यानी मेटाबोलाइट्स की जांच की, जो शरीर में भोजन और दूसरी चीजों के टूटने के दौरान बनते हैं. उन्हें 40 अलग-अलग पदार्थ मिले. इनमें सबसे महत्वपूर्ण वे पदार्थ थे, जो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा प्रोटीन को तोड़ने से बनते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, अंतरिक्ष में पहुंचने के कुछ ही हफ्तों में आंतों के बैक्टीरिया सामान्य से ज्यादा प्रोटीन को तोड़ने लगते हैं. इसका संभावित कारण माइक्रोग्रैविटी है. कम गुरुत्वाकर्षण के कारण भोजन आंतों से सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ता. इससे आंतों में मौजूद बैक्टीरिया को फाइबर को तोड़ने के लिए ज्यादा समय मिलता है और बाद में वे प्रोटीन को ज्यादा तोड़ने लगते हैं. यही बदलाव कब्ज की समस्या को समझाने में मदद कर सकता है.

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सेहत पर खतरा

स्टडी में यह भी पता चला है कि अंतरिक्ष यात्रियों के खान-पान में बदलाव, जैसे कैफीन, मछली और वसा के सेवन में अंतर, भी कुछ बदलावों की वजह हो सकता है. लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार यह कुल मेटाबोलाइट बदलावों के एक-तिहाई से भी कम को समझाता है. चिंता की बात यह है कि प्रोटीन के ज्यादा टूटने से अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे पदार्थ बन सकते हैं. कम समय के अंतरिक्ष मिशनों में इनसे बड़ा खतरा होने की संभावना कम है, लेकिन लंबे मिशनों में इनका स्तर बढ़ सकता है. ऐसे पदार्थ आंतों में सूजन और उनकी अंदरूनी परत को कमजोर करने से जुड़े हैं.

समाधान खोजना जरूरी

शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में मंगल जैसे लंबे अंतरिक्ष अभियानों से पहले इस समस्या का समाधान खोजना जरूरी होगा. इसके लिए ज्यादा फाइबर वाला भोजन, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट और आंतों की गति बढ़ाने के तरीके अपनाए जा सकते हैं. इनमें मालिश या दवाओं की मदद भी शामिल हो सकती है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने पर यह समस्या कितनी बढ़ सकती है. वैज्ञानिकों के अनुसार इस विषय पर आगे शोध न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाले पृथ्वी के मरीजों में कब्ज और आंतों के स्वास्थ्य को समझने में भी मदद कर सकता है. (Source: Nature Communications)

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Nandan Singh

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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