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टूटता तारा भी दिखेगा और सूर्य ग्रहण भी होगा, 12 अगस्त को आसमान में दिखेगा गजब का नजारा

अगस्त की 12 तारीख को आसमान में ऐसा नजारा दिखाई देने वाला है जो शायद आपको जिंदगी में हमेशा याद रहेगा. दरअसल तब दिन और रात के समय में ऐसे खगोलीय नजारे देखने को मिलेंगे जो आमतौर पर एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं.

Written by: Ikramuddin Edited by: Ikramuddin
Published: August 2, 2026, 11:07 PM IST
टूटता तारा भी दिखेगा और सूर्य ग्रहण भी होगा, 12 अगस्त को आसमान में दिखेगा गजब का नजारा
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अगर आपको रात के समय आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है, तब 12 अगस्त की तारीख कैलेंडर में जरूर नोट कर लीजिए. अगस्त की 12 तारीख को आसमान में ऐसा नजारा दिखाई देने वाला है जो शायद आपको जिंदगी में हमेशा याद रहेगा. दरअसल तब दिन और रात के समय में ऐसे खगोलीय नजारे देखने को मिलेंगे जो आमतौर पर एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं. शायद इसीलिए वैज्ञानिक भी इस खास दिन को स्काई इवेंट्स में से एक मान रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल 12 अगस्त को सबसे पहले सूर्य ग्रहण लगेगा. हालांकि ये दुनिया के हर हिस्से से एक जैसा नहीं दिखेगा. कुछ जगहों पर पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जबकि कई इलाकों में लोग आंशिक ग्रहण ही देख पाएंगे. इसलिए यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप किस देश या किस इलाके में रहते हैं. इसी दिन रात होते-होते पर्सिड उल्कापात (Perseid Meteor Shower) भी अपने चरम पर होगा. आम बोलचाल की भाषा में इन्हें टूटते तारे कहा जाता है. अगर मौसम साफ रहा और आप शहर की तेज रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर होंगे, तो रातभर आसमान में कई टूटते तारे देखे जा सकते हैं.

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Milky Way देखने का मौका

इतना ही नहीं, अगस्त का महीना Milky Way यानी हमारी आकाशगंगा को देखने के लिए भी सबसे अच्छे महीनों में माना जाता है. साफ आसमान और कम रोशनी वाले इलाकों में इसकी चमकदार पट्टी आसानी से नजर आ सकती है. इसी वजह से खगोल प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह रात बेहद खास रहने वाली है. वैज्ञानिकों के मुताबिक 12 अगस्त को शुक्र ग्रह (Venus) भी एक खास स्थिति में होगा. इसलिए ग्रहों और तारों को देखने के शौकीनों के लिए यह दिन कई वजहों से यादगार बन सकता है.

कैसे देख सकते हैं अद्भुत नजारा

अगर आप इस नजारे का आनंद लेना चाहते हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां आसमान साफ हो और आसपास ज्यादा रोशनी ना हो. दूरबीन हो तो अच्छा है, लेकिन टूटते तारों और Milky Way को देखने के लिए सिर्फ खुला आसमान भी काफी हो सकता है. मौसम साफ रहा तो 12 अगस्त की रात आसमान सचमुच एक शानदार प्राकृतिक शो पेश कर सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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