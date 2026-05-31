'सबको चाहिए ये हाथ...' क्यों रोबोटिक आर्म बनाने के लिए भारत का पड़ोसी देश कर रहा अरबों डॉलर खर्च?

Arms Race: चीन का उद्योग जगत कुशल रोबोटिक हाथ बनाने वाली कंपनियों में भारी-भरकम निवेश कर रहा है. ताकि ह्यूमनॉइड हार्डवेयर हथियारों की दौड़ में आगे निकला जा सके.

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(photo credit AI, for representation only)

Arms Race: चीन में रिकॉर्ड समय में एक यूनिकॉर्न का जन्म हुआ है. बीजिंग में रोबोटिक हाथ बनाने वाली कंपनियों के बीच जबरदस्त होड़ के चलते यह संभव हुआ है. आइये जानते हैं कि चीन को इन रोबोटिक हाथों की जरूरत क्यों है.

HSBC के विश्लेषकों ने मार्च में जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि डेक्सटरस हैंड इंसानी उंगलियों की बारीक हरकतों की हूबहू नकल करने के लिए कोरलेस मोटर और टेंडन रोप (कंडरा-रस्सी) का इस्तेमाल करते हैं. ये ह्यूमनॉइड हार्डवेयर का सबसे तकनीकी रूप से जटिल हिस्सा हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हाथ वैश्विक ह्यूमनॉइड हार्डवेयर हथियारों की दौड़ में यह सबसे बड़ी रुकावट है. इसलिए चीन में वेंचर कैपिटलिस्ट और बड़े औद्योगिक घराने कुशल रोबोटिक हाथ बनाने वालों को जोर-शोर से समर्थन दे रहे हैं.

बड़ी बातें

-Unitree के IPO की सफलता ने रोबोटिक कंपनियों के शेयरों की खरीदारी बढ़ाई है

-Xynova ने हाल ही में सीरीज ए फंडिंग राउंड पूरा किया है

-Xiaomi और Li Auto की वेंचर शाखाओं ने इसमें निवेश किया है

– चीन के कुशल हाथ सेक्टर में अब तक का सबसे -बड़ा खिलाड़ी LinkerBot है

– मूल्यांकन राशि कथित तौर पर US$3 बिलियन तक पहुंच गई है

-LinkerBot अपने अगले फंडिंग राउंड में US$6 बिलियन का मूल्यांकन हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है

अरबों युआन का निवेश

Hangzhou स्थित स्टार्ट-अप Xynova ने बताया कि उसने निवेशकों से सीरीज ए फंडिंग राउंड पूरा कर लिया है, जिसमें स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Li Auto की वेंचर शाखाएं शामिल हैं. इसके साथ ही कंपनी की ओर से जुटाई गई कुल पूंजी लगभग 1 अरब युआन (148 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गई है.

चीनी रोबोटिक्स स्टार AgiBot की ओरसे समर्थित AgiLink ने हाल ही में एक फंडिंग राउंड पूरा किया है, जिसने उसके मूल्यांकन को 1 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े से भी ऊपर पहुंचा दिया है.

इस स्टार्ट-अप ने जनवरी में ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने वाली कंपनी AgiBot से अलग होने के बाद से अब तक फंडिंग के चार राउंड पूरे करके इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रच दिया है.

क्या बोले विशेषज्ञ

चीन के वेंचर-कैपिटल बाज़ार पर नजर रखवे वाली कंपनी ITJuzi की सीनियर एनालिस्ट वू मेइमेइ ने कहा, 150 दिनों से भी कम समय में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करना ह्यूमनॉइड कंपोनेंट सेक्टर में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है.