ईरान पर इजरायल-अमेरिका ने क्यों किया हमला? 5 बड़ी वजहें जिसने किया सुपरपावर को मजबूर

Israel Iran War: परमाणु वार्ता की नाकामी अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले का तात्कालिक कारण बना है. लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम लेकर ईरान की सत्ता तक दशकों से पश्चिमी देशों को परेशान कर रहे हैं.

Israel Iran War: ओमान में ईरान-अमेरिका के बीच चल रही वार्ता नाकाम होते ही अमेरिका और इजरायल दोनों ने तेहरान पर हमला कर दिया है. तेहरान में सड़कों से लेकर सुप्रीम लीडर के आवास तक बमबारी हो रही है. पर सवाल उठता है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया क्यों जबकि इसी हफ्ते अमेरिका संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने डिप्लोमैटिक रास्ते से विवाद सुलझाएंगे.

ताकि ईरान कभी न बना पाए परमाणु बम

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल ने बार बार कहा है कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना सकता है क्योंकि यह देश आतंकवाद को सबसे ज्यादा पोषित करने वाला देश है. साथ ही इजरायल का मानना है ईरान का परमाणु बम उसके अतित्व के लिए खतरा है. ट्रंप ने शनिवार दोपहर को ईरान पर हमले के कुछ देर बाद अपने संबोधन में भी यह बात दोहराई है कि ईरान के पास बम नहीं होना चाहिए.

खामनेई की सत्ता के खिलाफ ईरान में गुस्सा

ईरान में पिछले दो महीने से प्रदर्शन के दौरान कई हजार लोग मारे गए हैं. ईरान ने खुद ही माना है कि उसके 3117 नागरिक मारे गए हैं. अमेरिका ने बार-बार कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी नागरिकों की हत्या होगी तो वाशिंगटन चुप नहीं बैठेगा. अमेरिका ईरान के नागरिकों के गुस्से को ईरान में खामनेई की सत्ता हटाने के एक मौके की तरह देख रहा है. ट्रंप ने ईरान के नागरिकों से कहा है कि वे घर में रहें क्योंकि बाहर बम गिर रहे हैं.

पिछले साल जून में हुआ हमला नाकाफी था

अमेरिका ने पिछले साल 21 जून को ईरान की तीन न्यूक्लियर साइट पर बम गिराए थे. लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है. वह सिर्फ कुछ महीने पीछे चला गया है. इस बार ट्रंप ने कहा है कि ईरान की फोर्स सरेंडर कर दे.

ट्रंप चाहते थे ईरान न करे यूरेनियम संवर्धन

वार्ता में ईरान कह रहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा. वहीं वह यूरेनियम के भंडार को भी जीरो करने पर सहमत होता जा रहा था, जैसा कि ओमान के विदेश मंत्री ने कहा है और वह बस कुछ समय डील को डन करने के लिए मांग रहे थे. लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन भी न करे.

ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा

ट्रंप का मानना है कि ईरान की बढ़ती मिसाइल शक्ति भी अमेरिका के लिए खतरा है. ट्रंप ने कहा है कि ईरान कुछ सालों में ऐसी मिसाइल बना लेगा जिसकी रेंज में अमेरिकी शहर होंगे. पर ईरान कह रहा है कि उसी मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है. जबकि अमेरिका ईरान से 9 से 10 हजार किमी दूर है.