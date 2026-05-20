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Why Did Massive T Rex Dinosaurs Have Tiny Arms Scientists Have Solved A 70 Million Year Old Mystery

क्यों बडे-बड़े T. Rex डायनासोर के होते थे छोटे हाथ? वैज्ञानिकों ने सुलझा ली 7 करोड़ साल पुरानी मिस्ट्री?

Dinosaurs: टायरेनोसौरस रेक्स (Tyrannosaurus rex)डायनासोर 45 फुट लंबे होते थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ तीन फुट लंबे थे. शोधकर्ताओं का सुझाव है कि जैसे-जैसे शिकार का आकार बढ़ता गया, T. rex ने अपने पंजों के बजाय अपने जबड़ों और सिर का इस्तेमाल करके शिकार करना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसके हाथ छोटे होते गए.

(photo credit AI, for representation only)

Dinosaurs: वैज्ञानिकों ने डायनासोर से जुड़े 70 करोड़ साल पुराने एक रहस्य को सुलझाने का दावा किया है. यह रहस्य विशाल डायनासोर के छोटे-छोटे हाथों से जुड़ा हुआ है. वैज्ञानिकों ने बताया है कि क्यों 45 फुट लंबे डायनासोर टायरेनोसौरस रेक्स (Tyrannosaurus rex) के हाथ सिर्फ तीन फीट के होते थे.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है कि Tyrannosaurus rex के हाथ इतने छोटे क्यों थे? यह ऐसा ही था जैसे कि 6 फुट लंबे इंसान के पांच इंच लंबे हाथ हों. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने यह शोध किया है और उनका दावा है कि उनकी समझ में बड़े शरीर और छोटे हाथ वाली यह राज आ गया है.

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क्या है कारण

शोधकर्ताओं का दावा है कि डायनासोर के छोटे हाथों का विकास शायद मजबूत और शक्तिशाली सिर के विकास की वजह से हुआ था. इस स्टडी के मुख्य लेखक चार्ली रोजर शेरर ने कहा, हर कोई जानता है कि T. rex के हाथ छोटे थे, लेकिन दूसरे विशाल थेरोपोड डायनासोरों के भी आगे के अंग (forelimbs) काफी छोटे थे. Carnotaurus के हाथ तो और भी ज्यादा छोटे थे. हमने यह समझने की कोशिश की कि इस बदलाव की वजह क्या थी और हमें छोटे हाथों और बड़े, शक्तिशाली सिर के बीच एक मजबूत रिश्ता मिला. हमला करने के लिए हाथों की जगह सिर का इस्तेमाल होने लगा. यह “इस्तेमाल करो या खो दो” वाला मामला है. हाथ अब काम के नहीं रहे और समय के साथ उनका आकार छोटा होता गया.

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डायनासोर का राजा

T. rex सबसे पहले उत्तर जुरासिक काल में दिखाई दिया था, और उत्तर क्रिटेशस काल (Late Cretaceous) में अपने चरम पर पहुंचा, जिसके बाद लगभग 65.5 मिलियन साल पहले यह विलुप्त हो गया. इस प्रजाति को ‘डायनासोरों का राजा’ भी कहा जाता है. इस शोध के लिए, शोधकर्ताओं ने थेरोपोड की 82 प्रजातियों के डेटा का विश्लेषण किया. ये दो पैरों वाले, मुख्य रूप से मांस खाने वाले डायनासोर थे.