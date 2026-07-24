ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान-बांग्लादेश की श्रेणी में क्यों रखा? जानिये क्या है Section 301

अमेरिका ने Section 301 जांच के तहत भारत समेत 60 से अधिक देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है. इससे भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी श्रेणी में रखा गया है. ट्रंप प्रशासन ने Section 301 का इस्तेमाल करते हुए भारत पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. आखिर यह कानून क्या है और भारत को पड़ोसी देशों के साथ एक ही ब्रैकेट में क्यों रखा गया, आइए आसान भाषा में समझते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/why-did-the-us-impose-a-10-percent-tariff-on-india-under-section-301-explained-8482549/ Copy

भारत पर 10% टैरिफ क्यों लगा (image AI)

अमेरिका ने Section 301 जांच के तहत भारत सहित 60+ देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है.

USTR का कहना है कि इन देशों में जबरन श्रम से जुड़े सामान पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी श्रेणी में रखने से व्यापारिक चिंता बढ़ गई है.

यह फैसला भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत के बीच आया है और निर्यात पर असर डाल सकता है.

अमेरिका ने 23 जुलाई को भारत समेत 60 से ज्यादा देशों पर जबरन श्रम (forced labour) से जुड़ी Section 301 जांच के तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है. ustr.gov के मुताबिक, यह कदम भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों की श्रेणी में रखता है, जबकि भारत अपनी मजबूत संवैधानिक व्यवस्था और श्रम कानूनों का हवाला देता रहा है. ट्रंप प्रशासन ने Section 301 को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का शक्तिशाली हथियार बनाया है. आइए जानते हैं ये सेक्शन क्या है, भारत पर 10% टैरिफ क्यों लगा, हमारे देश को पाकिस्तान-बांग्लादेश जैसी श्रेणी में क्यों रखा गया आइए समझते हैं?

Section 301 क्या है?

Section 301 Trade Act of 1974 का हिस्सा है. यह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को अनुमति देता है कि अगर कोई विदेशी देश अनुचित, भेदभावपूर्ण या अमेरिकी वाणिज्य को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाएं अपनाता है, तो अमेरिका टैरिफ लगा सकता है, व्यापार छूट वापस ले सकता है या समझौता कर सकता है. यह WTO जैसे बहुपक्षीय मंचों से अलग, अमेरिका को एकतरफा कार्रवाई की शक्ति देता है. congress.gov के मुताबिक, ट्रंप ने इसे 2017-18 में चीन के खिलाफ IP चोरी, जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अनुचित सब्सिडी के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. सैकड़ों अरब डॉलर के चीनी सामान पर टैरिफ लगाए गए, जिससे व्यापार युद्ध शुरू हुआ. अब दूसरी टर्म में ट्रंप ने इसे फिर हथियार बनाया है – IEEPA टैरिफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द होने के बाद Section 301 का सहारा लिया गया. मार्च 2026 में जबरन श्रम और excess manufacturing capacity पर 60+ देशों के खिलाफ जांच शुरू की गई.

भारत पर 10% टैरिफ: क्यों पाकिस्तान-बांग्लादेश जैसी श्रेणी?

USTR ने पाया कि भारत समेत कई देश जबरन श्रम वाले सामान के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने और लागू करने में नाकाम रहे. whitecase.com के मुताबिक, भारत को शुरू में प्रस्तावित 12.5% की जगह 10% टैरिफ मिला है, जो उन देशों के बराबर है जिन्होंने कुछ प्रगति दिखाई. लेकिन यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को एक ही ब्रैकेट में डालता है. भारत सरकार और उद्योगों ने जांच में बचाव किया. संविधान के अनुच्छेद 23-24 जबरन श्रम पर रोक लगाते हैं, और कई कानून (जैसे Bonded Labour System Act) मौजूद हैं. फिर भी USTR ने भारत पर दो जांचें (forced labour + excess capacity) चल रही होने का जिक्र किया.

व्यापार समझौते के बीच झटका

यह घोषणा भारत-अमेरिका व्यापक व्यापार समझौते (mini deal) की बातचीत के बीच आई है. फरवरी 2026 में फ्रेमवर्क पर सहमति हुई थी, जिसमें भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाने (50% से 18% तक) और भारत द्वारा 500 अरब डॉलर अमेरिकी सामान खरीदने का प्रस्ताव था. पियूष गोयल ने कहा था कि इससे भारत को पड़ोसियों पर प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के IEEPA फैसले के बाद अनिश्चितता बढ़ गई. पाकिस्तान-श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्थाएं कम जांचों का सामना कर रही हैं. अगर उन्हें कम टैरिफ मिला तो भारतीय निर्यात (टेक्सटाइल, फार्मा आदि) अमेरिकी बाजार में नुकसान उठा सकते हैं.