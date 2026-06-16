क्यों ट्रंप ने ईरान-अमेरिका समझौते के बीच इराक के पीएम को बुलाया व्हाइट हाउस?

Iran-US deal and Iraq: व्हाइट हाउस ने इराक के पीएम को न्यौता दिया है और उनकी जल्द अमेरिका यात्रा की पुष्टि भी हो गई है.

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इराक के पीएम जल्द अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे. (photo credit x/IraqiPMO, for representation only)

Iran-US deal and Iraq: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ है. इसके कुछ घंटों बाद इराक के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस ने अपने यहां आने का न्योता दिया गया. इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी जल्द अमेरिका जाएंगे. यूएस-इराक की ओर से एक संयुक्त बयान जारी करके ये जानकारी दी गई है और यह भी कहा गया है कि ट्रंप इराकी पीएम का स्वागत करने को उत्सुक हैं. आइये जानते कि ईरान डील के बीच इराक इतना अहम क्यों हो गया है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, इराक की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति उसे मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बनाती है. वह ईरान का पड़ोसी देश भी है. यही वजह है कि जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव या टकराव होता है, उसका सबसे सीधा और तेज असर इराक पर दिखाई देता है. 28 फरवरी, 2026 से शुरू हुए और 15 जून तक चले लगभग 107 दिनों के युद्ध में ही यही दिखा.

बीच का देश और बीच की कड़ी

भौगोलिक रूप से इराक को अक्सर “बीच का देश” इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित है. ईरान और अमेरिका जैसी दो ताकतों के बीच की कड़ी भी है. ईरान है, का इराक के अंदर राजनीतिक, धार्मिक और सुरक्षा ढांचे पर काफी प्रभाव माना जाता है. ईरान कुछ सशस्त्र समूहों और राजनीतिक गुटों के माध्यम से इराक को प्रभावित करती है. वहीं अमेरिका की इराक में सैन्य उपस्थिति रही है और जो लंबे समय से वहां की सरकार, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक पुनर्निर्माण में साझेदार रहा है.

यही स्थिति इराक को “बैलेंसिंग ज़ोन” या संतुलन का केंद्र बना देती है. जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, तो इराक अक्सर एक तरह से संघर्ष का अप्रत्यक्ष मैदान बन जाता है, जहां राजनीतिक दबाव, सुरक्षा घटनाएं और मिलिशिया गतिविधियां बढ़ सकती हैं. जब दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है या किसी समझौते की दिशा बनती है, तो इराक को भी उस नए संतुलन में ढलना पड़ता है.