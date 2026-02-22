Hindi World Hindi

Why Donald Trump Hesitant To Attack Iran Is Midterm General Election The Reason

ईरान पर हमले से क्यों हिचक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पलटवार का डर नहीं...ये है असली वजह!

सैन्य दबाव बढ़ाने के हिस्से के तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड ने भूमध्य सागर में एंट्री ले ली है. यह ट्रंप के ऑर्डर के बाद यहां पहुंचा है.

(PTI फाइल फोटो)

US-Iran conflict: अमेरिका ने ईरान के आस-पास समुद्र में अपना सैन्य जमावड़ा मजबूत कर के रखा है. अमेरिका के दो बड़े एयरक्राफ्ट करियर ईरान के बेहद नजदीक तैनात हैं. तनाव के बीच अमेरिका और ईरान बात भी कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकियां भी दे रहे हैं. एक तरफ ट्रंप जहां डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं वहीं ईरान का कहना है कि उनका देश अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत के बीच दबाव के आगे सिर नहीं झुकाएगा.

ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा था कि वह ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक करने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने मध्य पूर्व में एक बड़े नेवल बिल्ड-अप का आदेश भी दिया. ट्रंप सैन्य जमावड़े से दबाव बनाकर ईरान पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक डील पर पहुंचने का दबाव बना रहे हैं. लेकिन तमाम बयानबाजी के बावजूद अब तक अमेरिका ने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है.

माना जा रहा है कि अमेरिका को भी ईरान के पलटवार का डर है. लेकिन इसके साथ ही एक और वजह है जिसके कारण ट्रंप हमले का आदेश देने से हिचकिचा रहे हैं. अमेरिका में अगले कुछ महीने में मिडटर्म चुनाव होने हैं. कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लोग ही उन्हें इस समय किसी जंग में उलझने से रोक रहे हैं.

मिडटर्म जनरल इलेक्शन क्या होते हैं?

जैसे प्रेसिडेंशियल जनरल इलेक्शन हर चार साल में होते हैं, उसी तरह मिडटर्म इलेक्शन 2 साल के अंतराल पर होते हैं. मिडटर्म जनरल इलेक्शन पूरी तरह से कांग्रेस के लिए होते हैं. इस साल ये चुनाव नवंबर में होने हैं. मिडटर्म इलेक्शन एक ऐसा चुनाव है जो जो सभी राज्यों और इलाकों में एक ही समय पर होता है. मिडटर्म जनरल इलेक्शन नवंबर के दूसरे मंगलवार को होता है.

अमेरिका में कांग्रेस संसद की तरह है. इसमें हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 सदस्य और 100 सीनेटर होते हैं. कांग्रेस में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कमजोर पड़ती है तो उनके बाकी के कार्यकाल के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. यही वजह है कि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप प्रशासन के कुछ प्रभावशाली लोग युद्ध न करने का दबाव भी बना रहे हैं.

ईरान के पलटवार का भी डर

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने साफ कहा है कि हम सिर नहीं झुकाएंगे. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का एक बयान भी चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट करियर ताकतवर होते हैं. लेकिन उससे भी ताकतवर होती है वो मिसाइल जो एयरक्राफ्ट करियर को डुबो सकती है. और वह मिसाइल हमारे पास है. ईरान ने ये भी संकेत दिए हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में वो होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

बता दें कि सैन्य दबाव बढ़ाने के हिस्से के तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड ने भूमध्य सागर में एंट्री ले ली है. यह ट्रंप के ऑर्डर के बाद यहां पहुंचा है. इससे पहले जनवरी में ही अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन और एस्कॉर्ट वॉरशिप को खाड़ी में तैनात कर दिया था. तनाव फिलहाल चरम पर है और दुनिया की निगाहें ट्रंप के अगले कदम पर हैं.