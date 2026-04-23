Hindi World Hindi

Why Donald Trump Removes His Us Military Top Officers Amid War With Iran

आर्मी के बाद अब नेवी चीफ सस्पेंड, ईरान जंग के बीच आखिर अपने ही अधिकारियों को क्यों हटा रहे ट्रंप

ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने अधिकारियों को हटाने का फैसला पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक और राजनीतिक कारण छिपे हैं.

ट्रंप एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं, जो उनके यु्द्ध और कूटनीति दोनों एजेंडा को बिना रुकावट आगे बढ़ा सके.

अमेरिका अपने दोस्त इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से जंग लड़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील फाइनल करने के लिए एकतरफा सीजफायर को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. लेकिन, ऐसा लगता है कि ईरान के साथ जंग के साथ-साथ ट्रंप अपने घर (अमेरिका) में भी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं. अमेरिका में रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को पद से हटाया था. अब गुरुवार को नेवी चीफ जॉन फेलन को भी बर्खास्त कर दिया है. इससे पहले न्यूक्लियर डिपार्टमेंट से जुड़े एक सीनियर अधिकारी एंड्रयू हग को सस्पेंड किया गया है.

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका जंग में उलझा हुआ है. आइए समझते हैं कि आखिर ट्रंप को अपने अधिकारियों से क्या दिक्कत होने लगी, जो ऐसे फैसले ले रहे हैं.

अधिकारियों को हटाने की क्या है वजह?

अमेरिका अपनी नेवी को ताकतवर बनाने के लिए नए वॉरशिप, सबमरीन और सपोर्ट जहाज तेजी से बनाना चाहता है. इसके लिए शिपबिल्डिंग में बदलाव किए गए हैं. लेकिन, जहाजों के बनने में देरी हो रही थी. कई प्रोजेक्ट अटके पड़े थे. इनकी कॉस्टिंग भी बढ़ती जा रही थी. रक्षा मंत्री हेगसेथ ने इसकी शिकायत राष्ट्रपति ट्रंप से की थी. चूंकि फेलन का सीधे ट्रंप के साथ कॉन्टैक्ट है. इसलिए उन्होंने हेगसेथ को सरपास करके सीधे राष्ट्रपति से बात कर ली. आम तौर पर ऐसा नहीं किया जाता.

बात यहां से बिगड़नी शुरू हुई. फेलन और पेंटागन के टॉप लीडर यानी हेगसेथ के बीच लगातार मतभेद चल रहे थे. नेवी के जहाज निर्माण कार्यक्रम, काम करने के तरीके और नेतृत्व को लेकर उनके और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था. इसका नतीजा हुआ बर्खास्तगी. पेंटागन की तरफ से छोटा सा बयान जारी कर फेलन को नेवी चीफ पद से बर्खास्त करने की जानकारी दी गई. उन्हें क्यों हटाया गया, सौफ तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है.

आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को क्यों हटाया गया?

अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को 2 अप्रैल को हटा दिया गया. रैंडी का पद साल 2027 में समाप्त होने वाला था. उनके जाने के बाद वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर ला नेव कार्यवाहक आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ला नेव पहले हेगसेथ के सहायक रह चुके हैं. पेंटागन ने आधिकारिक बयान न देकर बस इतना कहा कि रैंडी रिटायर हो रहे हैं. पेंटागन ने उन्हें धन्यवाद दिया. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ अपने पद संभालने के बाद कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटा या बदल चुके हैं.

एंड्रयू हग को क्या हटाया?

इसी बीच न्यूक्लियर डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी एंड्रयू हग का मामला भी सामने आया है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हग ‘चीफ ऑफ केमिकल न्यूक्लियर श्योरिटी’ थे और न्यूक्लियर व केमिकल सेफ्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. सोशल मीडिया पर हाल ही में उनका एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक रेस्टोरेंट में एक महिला को संवेदनशील जानकारी दे रहे थे. वीडियो में अमेरिका के न्यूक्लियर और केमिकल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का जिक्र होने का दावा किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद उन्हें जांच पूरी होने तक लंबी छुट्टी पर भेजा गया है.

Add India.com as a Preferred Source

ट्रंप क्यों ले रहे ऐसे फैसले?

ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने अधिकारियों को हटाने का फैसला पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक और राजनीतिक कारण छिपे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंटागन में कई सीनियर अधिकारियों को हटाया गया है. ये एक तरह का शेकअप है. इसका मकसद है कि फैसले तेजी से हो और ट्रंप की रणनीति बिना विरोध के लागू हो सके.

ट्रंप ऐसे अधिकारियों को हटाकर एक लाइन की पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ताकि भ्रम न रहे. जाहिर तौर पर ट्रंप एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं, जो उनके यु्द्ध और कूटनीति दोनों एजेंडा को बिना रुकावट आगे बढ़ा सके.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें America की और अन्य ताजा-तरीन खबरें