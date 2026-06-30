Explainer: मैक्सिमम कितनी गर्मी झेल सकता है यूरोप? 3 डिग्री और बढ़ा तो क्या होंगे इसके नतीजे, नई क्लाइमेट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

संयुक्त राष्ट्र (UN) के मुताबिक, यूरोप में 44 संप्रभु देश हैं. यूरोप और एशिया के बीच स्थित ट्रांसकॉन्टिनेंटल देशों को मिला दिया जाए, तो इनकी संख्या 50 हो जाती है.यूरोप की कुल आबादी करीब 74 करोड़ है. इनमें से 19 करोड़ लोग 35 डिग्री से ज्यादा तापमान झेल रहे हैं.

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फ्रांस की राजधानी पेरिस में पारा 40 डिग्री पार हो गया है. फ्रांस के ही शहर पीसोस में टेंपरेचर 44.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. (AI जेनरेटेड)

दुनिया के औसत से लगभग दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा यूरोप

स्पेन-पुर्तगाल और ग्रीस में तापमान 45–47°C तक पहुंचा

7 दिनों में हीटवेव ने 1300 से ज्यादा लोगों की ली जान

फ्रांस का पीसोस शहर 44.3 डिग्री के साथ यूरोप में सबसे गर्म

बॉलीवुड ने दशकों तक यूरोप को खूबसूरती, सुकून और रोमांस की पहचान के रूप में पेश किया है. इसलिए जब यूरोप का जिक्र होता है, तो दिमाग में हरे-भरे नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें और ठंडी हवाओं की तस्वीर उभरती है. लेकिन, इस समय यूरोप से जो तस्वीरें आ रही हैं; वे इस इमेज को पूरी तरह बदल देती हैं. रिकॉर्डतोड़ गर्मी, जंगलों में आग, सूखती नदियां और हीटवेव से जूझते शहर बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है.

यूरोप इस समय रिकॉर्डतोड़ गर्मी की मार झेल रहा है.वहां सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक गर्मी से उखड़ चुके हैं. ट्रैफिक लाइट तक पिघलकर टेढ़ा हो चुका है. गर्मी इतनी है कि लोग सड़कों पर ही ऑमलेट बना ले रहे हैं. पिछले 7 दिनों में हीटवेव ने 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है. इस गर्मी की आग में फ्रांस इस वक्त सबसे ज्यादा जल रहा है.फ्रांस में 1947 से तापमान दर्ज होना शुरू हुआ. यहां पहली बार पारा 44.3 डिग्री तक पहुंचा है.

आइए जानते हैं आखिर यूरोप में इतनी गर्मी पड़ने की वजह क्या है? मैक्सिमम कितनी गर्मी झेल सकता है यूरोप? 3 डिग्री और बढ़ा तो क्या होंगे नतीजे? नई क्लाइमेट रिपोर्ट में चौंकाने वाले कौन से खुलासे हुए हैं?

यूरोप के किस देश में कितनी गर्मी?

द अर्थ.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, पोलैंड में गर्मी ने 105 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है. यहां के स्लुबिस शहर में 40.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रिकॉर्ड हुआ.

जर्मनी के कोचेम में 28 जून को सबसे ज्यादा 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है.

ब्रिटेन में 36.1 डिग्री तापमान पहुंच गया है. डेनमार्क के ओडिन्से में 28 जून को 36.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ था.

फ्रांस की राजधानी पेरिस में पारा 40 डिग्री पार हो गया है. फ्रांस के ही शहर पीसोस में टेंपरेचर 44.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. ये यूरोप का सबसे गर्म शहर बन चुका है.

स्पेन के बिलबाओ में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है. यहां तापमान 42 डिग्री के पार हो गया है.

स्लोवाकिया के मुजला में टेंपरेचर 38 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है.

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यूरोप में इतनी गर्मी पड़ने की वजह?

यूरोप में इस बार रिकॉर्डतोड़ गर्मी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों के एक साथ असर से पड़ी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें सबसे बड़ा कारण मानव-जनित जलवायु परिवर्तन है.

World Weather Attribution (WWA) के मुताबिक, कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने यूरोप की हीटवेव को पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र बना दिया है.

यूरोप के ऊपर कई दिनों तक हाई प्रेशर सिस्टम बना रहा. इसे हीट डोम कहा जाता है. यह गर्म हवा को जमीन के पास फंसा देता है. ये ठंडी हवाओं को अंदर आने नहीं देता. इससे तापमान लगातार बढ़ता रहता है.

दक्षिणी यूरोप में सहारा रेगिस्तान से आने वाली बेहद गर्म और शुष्क हवाओं ने तापमान को और बढ़ा दिया. स्पेन, इटली, ग्रीस और फ्रांस में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला.

भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) और उत्तर अटलांटिक का तापमान सामान्य से अधिक है. गर्म समुद्र आसपास की हवा को भी गर्म बनाए रखते हैं, जिससे रात में भी राहत नहीं मिलती.

Copernicus Climate Change Service के मुताबिक, यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दो गुना तेजी से गर्म हो रहा है. इसलिए यहां हीटवेव पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र हो रही हैं.

यूरोप के वायुमंडल में एक हाई-प्रेशर सिस्टम बना हुआ है. मौसमी नक्शे पर यूरोप के ऊपर ग्रीक अक्षर Ω (ओमेगा) की तरह जेट स्ट्रीम बह रही हैं. इसकी वजह से ओमेगा ब्लॉक बन रहा है. इसलिए गर्मी हर दिन बढ़ रही है.

मैक्सिमम कितनी गर्मी झेल सकता है यूरोप?

यूरोप की कोई ‘मैक्सिमम टेंपरेचर लिमिट’ तय नहीं है. वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार 40–45°C की हीटवेव यूरोप के लिए बेहद खतरनाक है. इसकी वजह सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि यह भी है कि वहां के शहर, मकान, हेल्थ सिस्टम और लोगों का लाइफ स्टाइल लंबे समय तक इतनी भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार नहीं हो पाया है. लोग ठंड में रहने के आदी हैं. इसलिए यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्फबारी और सर्दी के लिहाज से बना है. इसलिए जलवायु परिवर्तन के साथ बढ़ती हर डिग्री की गर्मी यूरोप में मौतों, जंगल की आग, जल संकट और ऊर्जा संकट का खतरा भी बढ़ा रही है.

3 डिग्री और बढ़ा तो क्या होंगे नतीजे?

World Weather Attribution (WWA) की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर दुनिया प्री-इंडस्ट्रियल स्तर से 3°C गर्म हो जाती है, तो यूरोप में 45-50°C तक की हीटवेव ज्यादा आम हो सकती है. इससे गर्म रातें (Tropical Nights) बढ़ेंगी, जिससे मौतों का खतरा बढ़ जाएगा.इतनी गर्मी से जंगलों में आग तेजी से लगेगी.बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ जाएगी. कृषि उत्पादन और जल उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ेगा. बुजुर्गों और बच्चों के लिए हीट स्ट्रेस सबसे बड़ा खतरा बनेगा.

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नई क्लाइमेट रिपोर्ट क्या हुए खुलासे?

World Weather Attribution (WWA) की जून 2026 की एक रिपोर्ट बताती है कि यूरोपीय हीटवेव इंसानी कारणों और जलवायु परिवर्तन के बिना लगभग असंभव थी. 1976 जैसी परिस्थितियों में यही हीटवेव करीब 3.5°C कम गर्म होती.

इस रिसर्च स्टडी में वैज्ञानिकों का कहना है कि फॉसिल फ्यूल (कोयला, तेल और गैस) से होने वाले इमिशन ने इस हीटवेव को बेहद तीव्र बना दिया.सबसे ज्यादा असर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और दक्षिणी इंग्लैंड में देखा गया है.

रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में हीटवेव सबसे घातक प्राकृतिक आपदा है. बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में यूरोप में सबसे अधिक मौतें हीटवेव से होती हैं. 850 प्रमुख शहरों में से लगभग 45% ने रिकॉर्ड स्तर का हीट स्ट्रेस झेला. यानी लगभग हर दूसरा बड़ा शहर अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में रहा.

इस रिसर्च के मुताबिक, जून अब जुलाई-अगस्त जैसी गर्मी दिखाने लगा है. पश्चिमी यूरोप में जून ऐतिहासिक रूप से सबसे गर्म महीना नहीं रहा, लेकिन अब इसी महीने रिकॉर्ड टूट रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ ऐसी हीटवेव और ज्यादा बार आएंगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्रीनहाउस गैसों का इमिशन नहीं घटा, तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भविष्य में सामान्य घटना बन सकती है.

इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने साफ मैसेज दिया कि जब तक दुनिया फॉसिल फ्यूल पर निर्भर रहेगी, यूरोप जैसी जानलेवा हीटवेव सामान्य होती जाएंगी. इसलिए कार्बन इमिशन में तेज कटौती और क्लाइमेट चेंज पर पॉलिसी को जल्द से जल्द बदलना होगा. वरना यूरोप इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगा.

इस गर्मी से यूरोप को कब तक राहत मिलेगी?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में इस हफ्ते से राहत मिलनी शुरू होगी. जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में भी 1 जुलाई तक तापमान कम होगा.स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण इंग्लैंड, उत्तर इटली में 6 से 9 दिन ज्यादा गर्मी और हीटवेव पड़ेगी. 7 से 10 जुलाई के बीच यह हीट डोम एक्टिव हो सकता है.

यूरोप के हालत से क्या सीख ले सकता है भारत?

यूरोप की मौजूदा हीटवेव भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है. भारत पहले से ही दुनिया के सबसे गर्म देशों में है.इसलिए हमें समय रहते हीटवेव से बचने के उपाय अपनाने होंगे. अहमदाबाद जैसे कुछ शहरों में Heat Action Plan लागू है, लेकिन देश के अधिकांश शहरों में ऐसी तैयारी नहीं है. हर जिले में समय रहते अलर्ट, कूलिंग सेंटर और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था जरूरी है.Cool Roofs और Heat-resilient Housing को बढ़ावा देना होगा. अर्बन ग्रीन रीजन को बढ़ाना होगा. बारिश के पानी का स्टोरेज और मैनेजमेंट पर खास ध्यान रखना होगा. पावर ग्रिड को एक्सट्रीम हीट के लिए तैयार करना. शुरुआती हीट वॉर्निंग सिस्टम को मजबूत करना होगा.

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