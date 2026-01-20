Hindi World Hindi

छोटा है ग्रीनलैंड, वर्ल्ड मैप पर इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, कारण जानेंगे तो चकरा जाएंगे

Greenland on World Map: कई मैप में ग्रीनलैंड का आकार ज्यादा बड़ा दिखता है. ऐसा मर्केटर प्रोजेक्शन के कारण होता है.

Greenland on World Map: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा हो. इसलिए ग्रीनलैंड सुर्खियों में है. पर आपने कभी ध्यान ने दुनिया के नक्शे में ग्रीनलैंड को देखा है. ग्रीनलैंड नक्शे में काफी विशाल दिखाई देता है. पर क्या यह वाकई उतना बड़ा है. अगर है तो कितना और अगर नहीं है तो फिर क्यों नक्शे में यह बड़ा दिखाई देता है. आइये इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

ग्रीनलैंड का वास्तविक आकार करीब 21.66 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है.

कई मैप में ग्रीनलैंड का आकार ज्यादा बड़ा दिखता है. ऐसी लगता है कि कई बड़े यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और स्पेन मिलकर भी ग्रीनलैंड से छोटे हैं. हालांकि ऐसा हर मैप में नहीं होता है. गूगल मैप का ग्लोबल व्यू सही तस्वीर दिखाता है.

गोलाकार पृथ्वी को कागज के सपाट नक्शे पर दिखाने के लिए मानचित्रकार अलग-अलग तरीके (projections) इस्तेमाल करते हैं. ऐसा ही एक मर्केटर प्रोजेक्शन जहाजों के लिए बनाया गया था ताकि दिशा सही रहे. पर यह ध्रुवों के पास के इलाकों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच (खींच) देता है.

ध्रुवों के पास जैसे आर्कटिक सर्कल में हर देश बहुत ज्यादा फैला दिखता है. ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के पास है, इसलिए यह भी बड़ा दिखता है.

ग्रीनलैंड के अलावा ध्रुवों के पास मौजूद कनाडा, अलास्का, रूस और अंटार्कटिका बड़े दिखते हैं. वहीं अफ्रीका, ब्राजील अपने आकार से छोटे दिखते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास हैं. (photo credit AI, for representation only)