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क्यों पर्वतारोहियों को Mount Everest पर जहर दे रहे गाइड? सबसे ऊंची चोटी पर ऐसी भयानक साजिश, जानकर आपकी रूह कांप जाएगी

Mount Everest: गाइड पर्यटकों को गोलियां और ज्यादा पानी देकर बीमारी के लक्षण पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर अस्पतालों के साथ मिलकर पैसे कमाए जा सकें.

Published date india.com Published: April 2, 2026 8:35 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
क्यों पर्वतारोहियों को Mount Everest पर जहर दे रहे गाइड? सबसे ऊंची चोटी पर ऐसी भयानक साजिश, जानकर आपकी रूह कांप जाएगी
(photo credit AI, for representation only)

Mount Everest: माउंट एवरेस्ट पर पर्यटकों को चोटियों पर ले जाने वाले गाइड बड़ी साजिश कर रहे हैं. दावा है कि वे पर्वतारोहियों के खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिला रहे हैं. एक नई जांच में आए तथ्यों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है.

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यटकों को जहर इसलिए दिया जा रहा है ताकि उन्हें इतनी बुरी तरह बीमार कर दिया जाए और महंगे हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की जरूरत पड़े. यह सब कुछ 15 मिलियन पाउंड (करीब 185 करोड़ रुपये) के एक इंश्योरेंस घोटाले का हिस्सा है.

कौन-कौन शामिल है इस साजिश में

काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, कुछ बेईमान पायलट, गाइड और डॉक्टर इंश्योरेंस कंपनियों से उन सेवाओं के नाम पर पैसे वसूलते हैं जो उन्होंने मरीज को दी ही नहीं गई होती हैं. यह सब कुछ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खराब मौसम और खराब कम्युनिकेशन की वजह से संभव भी हो जाता है.

(photo credit AI, for representation only)

कितने तरीके से होता है ये पैसे का खेल

  • नेपाल पुलिस के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CIB) ने इस घोटाले को अंजाम देने के तरीके पहचाने हैं
  • पहले में पर्वतारोही से मेडिकल इमरजेंसी का नाटक कराकर हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाकर इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया जाता है
  • कुछ पर्यटक ऐसे भी होते हैं जो पैदल चलकर नीचे नहीं आना चाहते हैं तो भी गाइड उनसे बीमार होने का नाटक करने को कहते हैं
  • कुछ मामलों में  हल्का एल्टीट्यूड सिकनेस’ (ऊचाई पर होने वाली बीमारी) में पर्वतारोहियों को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि उन्हें सच में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है
  • ज्यादातर मामलों में, आराम करने, पानी पीने या धीरे-धीरे नीचे उतरने से यह समस्या ठीक हो जाती है.
  • गाइड पर्यटकों को डरा देते हैं ताकि अस्पताल से मिलकर खेल खेला जा सके
  • कुछ मामलों में गाइड उन पर्यटकों को गोलियां और जरूरत से ज़्यादा पानी देकर बीमारी के लक्षण पैदा करने की कोशिश करते हैं
  • कम से कम एक मामले में, पर्यटकों के खाने में बेकिंग पाउडर मिलाया गया था ताकि वे शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाएं
  • एक ही हेलीकॉप्टर एक बार में कई यात्रियों को ले जाता है, लेकिन बिल इस तरह बनाए जाते हैं जैसे हर यात्री के लिए अलग हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी हो.

एल्टीट्यूड सिकनेस आम बात है

विशेषज्ञों के मुताबिक 3,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर, एल्टीट्यूड सिकनेस होना आम बात है. इसके लक्षणों में सिरदर्द, शरीर के अंगों में झनझनाहट और खून में ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट शामिल है. इससे डरने की जरूरत नहीं होती है.

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कैसे हुआ खुलासा

कुछ मामलों में, ऐसे पर्यटकों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के झूठे रिकॉर्ड बनाए गए, जो उस समय अस्पताल की कैंटीन में बीयर पी रहे थे, जब कागजों में उनका इलाज चल रहा था. 2022 और 2025 के बीच, 300 से ज्यादा झूठे मामले सामने आए.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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