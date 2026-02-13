  • Hindi
अमेरिका में क्यों बढ़ रहा गन कल्चर, बीचे समय में कितनी यूनिवर्सिटी बनीं निशाना, क्या हैं पिसटल रखने के लिए नियम

अमेरिका में गन कल्चर लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय रहा है, लेकिन हाल के सालों में यूनिवर्सिटीज में बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं ने चिंता और बढ़ा दी है. सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका में पिस्टल रखना इतना आसान है.

America Gun Culture: अमेरिका में लगातार गन कल्चर बढ़ रहा है, जिसने देश की चिंता बढ़ा दी है. आए दिन यूनिवर्सिटी या खुले में फायरिंग हो रही है. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गन कल्चर को बढ़ावा कैसे मिल रहा है और यहां पिसटल रखने के लिए क्या कानूनी नियम हैं. हाल के वर्षों में स्कूलों और यूनिवर्सिटी परिसरों में बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं ने इसे गंभीर राष्ट्रीय संकट बना दिया है.

अमेरिका के संविधान का दूसरा संशोधन (Second Amendment) नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार देता है. ये प्रावधान 18वीं सदी में उस समय जोड़ा गया था जब देश को बाहरी खतरों और आंतरिक अस्थिरता से सुरक्षा की जरूरत थी. समय के साथ ये अधिकार अमेरिकी पहचान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया.

नेशनल राइफल एसोसिएशन (NRA) जैसी शक्तिशाली लॉबी गन अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाती हैं, जिससे सख्त नियंत्रण कानून बनाना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

यूनिवर्सिटी बन रहीं निशाना

पिछले दो दशकों में कई बड़े विश्वविद्यालय गोलीबारी की घटनाओं का शिकार हुए हैं. 2007 की वर्जीनिया टेक (Virginia Tech) शूटिंग, 2015 का ओरेगन कम्युनिटी कॉलेज हमला, 2023 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की घटना कोई भूल नहीं सकता है. हाल के समय में स्कूल कैंपस, क्लासरूम और कैंपस के सार्वजनिक स्थान भी सुरक्षित नहीं रहे. कई मामलों में हमलावर छात्र ही निकले, जबकि कुछ बाहरी लोग भी शामिल रहे.

गन वायलेंस आर्काइव जैसे संगठनों के अनुसार, अमेरिका में हर साल सैकड़ों ‘मास शूटिंग’ की घटनाएं दर्ज होती हैं. इनमें स्कूल और कॉलेज भी शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हथियारों आसानी से मिल रहे हैं और लोग इनका खुले में इस्तेमाल कर रहे है ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है.

हथियार रखने को लेकर कुछ जरूरी सवाल…

क्या हैं हथियार रखने के नियम?

अमेरिका में गन कानून संघीय (Federal) और राज्य (State) लेवल पर तय होते हैं, इसलिए हर राज्य में नियम अलग हो सकते हैं.

पिस्टल रखने की क्या उम्र है?

आमतौर पर पिस्टल खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए.

क्या बैकग्राउंड चेक किया जाता है?

लाइसेंस प्राप्त डीलर से हथियार खरीदते समय बैकग्राउंड चेक करना बेहद जरूरी है.

परमिट की कितनी जरूरत?

Concealed Carry (छिपाकर हथियार रखना): कई राज्यों में इसके लिए परमिट जरूरी है, हालांकि कुछ राज्यों में ‘permitless carry’ भी लागू है.

क्या खुलेआम हथियार रखे जा सकते हैं?

कुछ राज्यों में खुलेआम हथियार रखना कानूनी है, जबकि कुछ में प्रतिबंधित है. कुछ राज्यों में लाइसेंस धारकों को विश्वविद्यालय परिसर में हथियार ले जाने की अनुमति है, जबकि अन्य राज्यों में यह सख्त रूप से प्रतिबंधित है.

