Why In Some Parts Of Russia You Can Find Flat Cheaper Than Mobile Phones

इस खूबसूरत देश में मिल रहे मोबाइल फोन से सस्ते घर, आप खरीदेंगे क्या?

Cheaper Flat: वोरकुटा शहर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट अब एक नए फोन से भी कम कीमत में सीधे खरीदे जा सकते हैं.

Cheaper Flat: जहां एक ओर भारत समेत दुनिया भर में घरों की कीमत बढ़ रही है. खूबसूरत देश रूस में चौंकाने वाली खबर आई है. यहां एक फ्लैट एक आईफोन से भी कम कीमत में बिका है. आइये जानते हैं कि रूस के कई हिस्सों में घरों की कीमत क्यों गिर रही है.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के शहर वोरकुटा में अभी बिकने वाला सबसे सस्ता फ्लैट आपको सिर्फ 787 पाउंड यानी करीब 95 हजार रुपये में मिल जाएगा. बता दें कि वोरकुटा आर्कटिक सर्कल के उत्तर में तीसरा सबसे बड़ा रूसी क्षेत्र है और इसकी आबादी लगभग 50,000 है.

क्या है रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होने की वजह



विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी इकॉनमी को इतना खराब कर दिया है कि अब रूस के कुछ हिस्सों में फ्लैट की कीमत कौड़ियों की रह गई है. पुतिन ने ग्लोबल बैन और अपनी युद्ध मशीन को फंड देने की जरूरत के कारण मॉस्को को आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है. यूक्रेन पर उसका हमला निश्चित रूप से पांचवें साल में प्रवेश करने वाला है. रूस की गिरती इकॉनमी की असली हालत अब पूरे देश के निवासियों को साफ़ दिख रही है.

कई वीडियो वायरल



रिपोर्ट के मुताबिक कई वीडियो में आम लोग रूस के कुछ गरीब इलाकों में घरों की कीमतों की हालत पर हंसते हुए दिख रहे हैं. एक वीडियो का कैप्शन है, वोरकुटा में एक अपार्टमेंट अपने हाथों में पकड़े हुए हूं. इसमें एक महिला अपने नए iPhone पर ज़ूम करती हुई दिख रही है, जिसके बाद वह कोयला खनन वाले शहर में अपार्टमेंट की कई लिस्टिंग दिखाती है.

कितनी है रूस में आईफोन की कीमत

रूस में, iPhone अपनी लोकप्रियता और इंपोर्ट की लागत के कारण काफी महंगे हैं. मॉस्को में लॉन्च हुआ लेटेस्ट Apple गैजेट iPhone 17 सीरीज है, जिसके स्टैंडर्ड 256GB वर्जन की कीमत1,140 पाउंड तक है. यानी वोरकुटा में बिकने वाले सस्ते फ्लैट की कीमत लेटेस्ट iPhone से 60 प्रतिशत से भी ज़्यादा कम है.