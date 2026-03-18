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Why Iran Only Attacking Uae Fighting War With Israel And America

इजरायल-अमेरिका से युद्ध लड़ रहा ईरान सिर्फ UAE पर ही क्‍यों कर रहा सबसे ज्‍यादा हमले?

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में खाड़ी देशों पर भी भारी असर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा निशाना यूएई बन रहा है. इसके पीछे कई बड़े कारण हैं. चलिए आपको बताते हैं.

Israel-Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में खाड़ी देशों को सबसे ज्‍यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. कतर, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) को अमेरिका का सहयोगी होने की वजह से ईरान के भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्‍च नेता अयातुल्‍ला अली खामेनेई को हमला कर मार दिया था, तब से लगातार खाड़ी देशों पर ईरान का कहर टूट रहा है.

गल्‍फ कंट्रीज में भी ईरान ने सबसे ज्‍यादा निशाना यूएई पर साधा है. 15 मार्च 2026 तक अकेले यूएई पर ईरान ने करीब 298 मिसाइलें दाग डालीं, इनमें 15 क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं. ईरान ने यूएई पर करीब 1606 ड्रोन भी दागे हैं. दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर माने जाने वाले दुबई, आबू धाबी जैसे खूबसूरत और संपन्‍न शहरों में मौत का खौफ फैल गया है. ईरान ने यूएई के उन इलाकों को भी निशाना बनाया जहां पर अमेरिका के सैन्‍य बेस नहीं हैं.

क्यों बना रहा नागरिक इलाकों को निशाना?

ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि ईरान आखिर यूएई के सामान्‍य नागरिक इलाकों को निशाना क्‍यों बना रहा है? आखिरकार इजरायल और अमेरिका से युद्ध के बीच ईरान गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्‍यादा निशाना यूएई को क्‍यों बना रहा है? इस सवाल के जवाब में पहली बात जो सामने आती है, वह है- यूएई के अल धाफरा में मौजूद अमेरिकी वायु सेना अड्डे. मतलब यहां पर हमला करना सीधे अमेरिका को चोट पहुंचना है. कुल मिलाकर ईरान से अमेरिका की धरती पर हमला करने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि अमेरिकी की जमीन तक हमले की मारक क्षमता ईरान के पास मौजूद नहीं है.

दूसरा- यूएई अमेरिका का बड़ा डिफेंस पार्टनर है. लेबनान के पत्रकार नदीम कोटेइच (स्काई न्यूज अरेबिया से जुड़े हैं)

ने X पर लिखा कि ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर जितने हमले किए हैं, उनमें 65 पर्सेंट अटैक अकेले यूएई पर किए गए हैं.यह कोई अचानक या हड़बड़ी में लिया गया फैसला नहीं है.

अली खामेनेई की हत्या के बाद से ईरान ने लगातार यूएई को ही सबसे ज्‍यादा निशाना बनाया है. दरअसल यूएई ही वो देश है, जिसने इजरायल के साथ अब्राहम अकॉर्ड पीस ट्रीटी को लीड किया. यूएई ही वो देश है जिसने इतनी आर्थिक तरक्‍की कर ली कि उसने न्‍यू मिडिल ईस्‍ट को ग्‍लोबल हब बना डाला.

कोटेइच ने आगे लिखा, “यूएई नए मिडिल ईस्‍ट का ग्‍लोबल हब है. इस क्षेत्र में कोई और देश ऐसा नहीं है जो इतना संपन्‍न और प्रभावशाली हो.”

सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमले किए हैं लेकिन यूएई की तुलना में वे बहुत ही कम हैं.ऐसा इसलिए है, क्‍योंकि यूएई खुद को पश्चिम और मिडिल ईस्‍ट के बीच ब्रिज के तौर पर पेश करता है.

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दुबई के पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा जैसी ग्‍लोबल साइट्स पर अटैक करके ईरान यूएई की सबसे सुरक्षित और ग्‍लोबल हब वाली छवि को चोट पहुंच रहा है. कुल मिलाकर अमेरिका से ज्‍यादा उसके सबसे बड़े साझीदारों को निशाना बना रहा है, ताकि अमेरिका को इस रीजन में अगली बार घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़े.