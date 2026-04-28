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Why Iran Us Peace Talks Are Failing Despite New Proposals

IRAN-US Updates: युद्ध खत्म करने की शर्तें आईं सामने- नाकेबंदी, धमकी के बीच आखिर क्यों नहीं बन रही ईरान-अमेरिका में बात?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल है. खाड़ी देशों से निकलने वाले बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में भेजा जाता है. ऐसे में यहां किसी भी तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऐसे हालात जारी रहे तो एशिया से लेकर यूरोप, अमेरिका, समेत पूरी दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट में फंस जाएगी. तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने से कोई रोक नहीं पाएगा.

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IRAN-US Updates: ईरान ने अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और युद्ध खत्म करने का एक नया प्रस्ताव दिया है. नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का कोई जिक्र नहीं हुआ है. इस मुद्दे को बातचीत को अगले चरण के लिए टाल दिया गया है. अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक, इस प्रस्ताव का मकसद बातचीत में मौजूदा रुकावट को खत्म करना और ईरानी नेतृत्व के अंदर न्यूक्लियर रियायतों के दायरे को लेकर चल रही असहमति को बाईपास करना है.

रिपोर्ट में कहा गया है, यदि ब्लॉकेड को हटाया जाता है और हमले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो यूरेनियम संवर्धन के स्टॉक को हटाने और भविष्य में संवर्धन रोकने को लेकर ईरान के साथ किसी भी बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप का असर खत्म हो जाएगा. ट्रंप ने संकेत दिया था कि वह ईरान के तेल एक्सपोर्ट को रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेड जारी रखना चाहते हैं, जिसका मकसद आने वाले समय में तेहरान को हार मानने पर मजबूर करना है.

होर्मुज की जिम्मेदारी सेना को सौंप सकता है ईरान

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान अड़ा है तो अमेरिकी नाकेबंदी ने हालात उसके लिए और पेचीदा कर दिए हैं. इस सबके बीच ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि दुनिया के इस प्रमुख जलडमरूमध्य की जिम्मेदारी अब सेना को सौंपी जा सकती है वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है वो किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है.

सरकारी टीवी पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग की जिम्मेदारी सेना को सौंप सकता है और इसके लिए नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत होर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन सेना के पास होगा. अल जजीरा ने सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया कि अजीजी ने कहा कि प्रस्तावित कानून में प्रावधान होगा कि इस मार्ग से होने वाली कमाई ईरानी रियाल में होगी.

अजीजी की मानें तो ईरानी सेना पहले से इस जलमार्ग पर नियंत्रण रखती रही है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है. अब तैयारी “दुश्मन जहाजों” की आवाजाही रोकने की भी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट किया वर्तमान समय में चूंकि शांति वार्ता एकदम रुकी हुई है, इसलिए सेंटकॉम मिडिल ईस्ट पर पूरी तरह से केंद्रित है. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनके दूत अब इस्लामाबाद टॉक्स के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बातचीत नहीं होगी. ईरान चाहे तो पहल कर सकता है.

अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही, तो ईरान देगा करारा जवाब

ईरान की मुख्य सैन्य कमान ‘खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर’ ने कहा है कि अगर अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी “नाकेबंदी, लूट और समुद्री दखल” जारी रखता है, तो वह इसका जवाब देगा. ईरानी मीडिया में जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है. इससे ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. साथ ही, पिछले कुछ दिनों में ईरान जा रहे जहाजों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी सेना पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार है. वह देश की संप्रभुता, हितों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है. बयान में यह भी कहा गया कि हालिया युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ईरान की ताकत और हमले की क्षमता का कुछ हिस्सा देख चुकी है.

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ईरानी सेना ने क्षेत्र में दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है. अगर अमेरिका और इजरायल फिर से कोई हमला करते हैं, तो ईरान उन्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है. सऊदी अरब से जुड़े समाचार चैनल ‘अल अरबिया’ ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान अमेरिका द्वारा तय की गई शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है.

इस हफ्ते पाकिस्तान में एक और शांति वार्ता हो सकती है, लेकिन ईरान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया. ईरान का कहना है कि अमेरिका की लगातार नौसैनिक नाकेबंदी और उसकी “ज्यादा सख्त” शर्तें इसकी मुख्य वजह हैं.

‘ईरान दबाव और धमकियों के आगे झुकेगा नहीं’

अस्थाई संघर्ष विराम और कूटनीतिक प्रयासों के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि वो किसी की धमकियों और दबाव के आगे झुक कर शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे. अर्द्ध सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी राष्ट्रपति ने ये बातें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फोन पर हुई बातचीत में कही.

अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के ईरान के पक्के इरादे को दोहराते हुए, पेजेश्कियन ने यूएस-इजरायली सरकार के बीच किसी भी नए टकराव के गंभीर परिणामों का संकेत दिया. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले असर को लेकर चेतावनी दी.

सीजफायर को लेकर जारी वार्ता के बीच पेजेश्कियन ने कहा कि “वार्ता और सीजफायर के दौरान भी यूनाइटेड स्टेट्स नियमों का उल्लंघन करता रहा; ये बर्ताव उनके बलपूर्वक सब कुछ हासिल करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है,” और हम इसकी आलोचना करते हैं. (इनपुट एजेंसी से)

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