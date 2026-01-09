  • Hindi
इजरायल-अमेरिका के आगे न झुकने वाले खामेनेई के खिलाफ क्यों सड़कों पर हैं ईरानी ? पूरे देश में जनआंदोलन, इंटरनेट कटा.. समझिए वहां चल क्या रहा है | EXPLAINED

ईरान में धार्मिक मुद्दों को लेकर कई बार प्रदर्शन हुए, इस बार यह विरोध ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ आर्थिक मुद्दों पर है. विस्तार से समझिए क्या हैं वजहें.

ईरान के 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में हजारों लोग सड़कों पर हैं. वये जनआंदोलन वहां के इतिहास का सबसे बड़ा जनआंदोलन है. आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है. लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते 12 दिन हो चुके हैं. राजधानी तेहरान जैसे बड़े शहरों में शांतिपूर्ण मार्च निकाले जा रहे हैं. ‘तानाशाह मुर्दाबाद, डरो मत, हम सब साथ हैं और यह आखिरी लड़ाई है जैसे नारे लगाए जा रहे हैं. यह नारे वहां के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाकर लगाए जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों में 34 की मौत और 2200 से ज्यादा की गिरफ्तारी के आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स में बताए गए हैं. लोगों के सड़कों पर उतरने के पीछे क्या वजहें हैं, विस्तार से समझिए-

ईरान में आर्थिक संकट

ईरान में धार्मिक मुद्दों को लेकर कई बार प्रदर्शन हुए, इस बार यह विरोध ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ आर्थिक मुद्दों पर है. ईरान में महंगाई की दर 42.2 फीसदी हो गई है. खाद्य पदार्थों की कीमत में 72 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. आर्थिक हालात खराब होने के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत में तेहरान के ग्रैंड बाज़ार से शुरू हुए, जहां व्यापारियों ने रियाल की रिकॉर्ड गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हड़ताल की. अक्टूबर 2025 में इन्फ्लेशन 48.6% और दिसंबर में 42.2% तक पहुंच गई. रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आधी से ज्यादा गिर चुकी है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं.

क्यों गिरी रियाल की कीमत, महंगाई की वजह क्या है

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, सरकारी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है. 2025 में बिजली और पानी की बार-बार कटौती हुई, जिसके लिए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने माफी मांगी. ये प्रदर्शन 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद सबसे बड़े हैं और आर्थिक मुद्दों से शुरू होकर राजनीतिक हो गए.

सरकार और खामेनेई के खिलाफ जन असंतोष

लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका है, खासकर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से. प्रदर्शनकारियों ने “डेथ टू खामेनेई” और “डेथ टू द डिक्टेटर” जैसे नारे लगाए. 2022 के क्रैकडाउन के बाद से जनता में गुस्सा बढ़ा है. राष्ट्रपति पेजेशकियन 2024 में सुधार के वादे पर चुने गए, लेकिन इंटरनेट सेंसरशिप हटाने, बिजली-पानी की समस्या सुलझाने में नाकाम रहे. प्रदर्शनों में “न तो गाजा न लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए” जैसे नारे लगे, जो विदेश नीति पर खर्च की आलोचना करते हैं.

क्षेत्रीय कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय दबाव

ईरान की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हुई है, जिसने जन असंतोष को बढ़ावा दिया. 2025 में इजरायल के साथ 12 दिन का युद्ध हुआ, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा. सीरिया में असद शासन का पतन हुआ, जो ईरान का सहयोगी था. प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को और कमजोर किया. प्रदर्शनों में राजशाही समर्थक नारे जैसे “लॉन्ग लिव द शाह” और रेजा पहलवी का समर्थन बढ़ा, जो रेजीम चेंज की मांग दिखाता है.

ये प्रदर्शन आर्थिक संकट से शुरू हुए लेकिन रेजीम के खिलाफ व्यापक असंतोष में बदल गए. सरकार ने कुछ आर्थिक उपाय किए (जैसे सब्सिडी बदलाव), लेकिन प्रदर्शन जारी हैं. मौजूदा विरोध को ईरान में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है.

खामेनेई का रिएक्शन

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हफ्ते पहली बार सार्वजनिक रूप से इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा उपद्रवियों को सख्ती से रोका जाना चाहिए. खामेनेई ने प्रदर्शनों को “दंगा” कहा और दंगाइयों को सजा की धमकी दी, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मान्यता भी दी.

2022 का आंदोलन

इससे पहले 2022 और 2023 में पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए थे, ये प्रदर्शन 2022-2023 के “वुमन, लाइफ, फ्रीडम” आंदोलन से जुड़े हैं, जहां महिलाओं के अधिकार मुख्य मुद्दे थे. कई जगहों पर “वुमन, लाइफ, फ्रीडम” नारे फिर गूंजे थे. महिलाएं, छात्र और युवा बड़े पैमाने पर शामिल हुए थे . 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में हुई सैकड़ों मौतों ने जनता में गुस्सा बढ़ाया था.

