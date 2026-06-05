रूस क्यों दे रहा परमाणु हथियारों की धमकी? क्या यूक्रेन में उखड़ रहे पुतिन के पांव?

Russia: अगर रूस की क्षेत्रीय अखंडता (territorial integrity) को खतरा होता है, तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है. रूस उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने ये धमकी दी है. सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान, उन्होंने ये बयान दिया है.
द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा, रूस के सैन्य सिद्धांत और परमाणु प्रतिरोध (nuclear deterrence) स्पष्ट हैं. रूसी राज्य नीति के मूल सिद्धांतों में बताया गया है, जिनमें इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है. उन काल्पनिक और चरम स्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है.
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रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, उन्होंने आगे कहा, इसे सीधे शब्दों में कहें तो, ये दस्तावेज संकेत देते हैं कि अगर हमलावर रूस या उसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में हम इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां तक कि कोई ऐसा हथियार रखता भी है तो वह रूस के निशान पर होगा.
बार-बार पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के पांचवें साल में कीव (Kyiv) को बढ़त मिलती दिख रही है. हालांकि यूक्रेन के बड़े भूभाग पर अभी भी रूस का कब्जा है.
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19 मई को, यूक्रेन के सशस्त्र बलों (AFU) के कमांडर-इन-चीफ सिरस्की ने जानकारी दी कि रोज के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूक्रेन ने पहली बार रूसी सेना की तुलना में अधिक हमले किए हैं.
6 मई की रात को, यूक्रेन ने 600 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से कई ने मॉस्को के मुख्य इलाकों में हमला किया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक, तेल क्षेत्रों और सैन्य डिपो पर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है.
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