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रूस क्यों दे रहा परमाणु हथियारों की धमकी? क्या यूक्रेन में उखड़ रहे पुतिन के पांव?

Russia: रूस उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे डाली है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 5, 2026, 1:26 PM IST
रूस क्यों दे रहा परमाणु हथियारों की धमकी? क्या यूक्रेन में उखड़ रहे पुतिन के पांव?
रूस सबसे बड़ा परमाणु जखीरा (5,400 से अधिक परमाणु हथियार) रखने वाला देश है. (photo credit AI, for representation only)

Russia: अगर रूस की क्षेत्रीय अखंडता (territorial integrity) को खतरा होता है, तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है. रूस उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने ये धमकी दी है. सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान, उन्होंने ये बयान दिया है.

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द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा, रूस के सैन्य सिद्धांत और परमाणु प्रतिरोध (nuclear deterrence) स्पष्ट हैं. रूसी राज्य नीति के मूल सिद्धांतों में बताया गया है, जिनमें इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है. उन काल्पनिक और चरम स्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है.

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रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, उन्होंने आगे कहा, इसे सीधे शब्दों में कहें तो, ये दस्तावेज संकेत देते हैं कि अगर हमलावर रूस या उसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में हम इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां तक कि कोई ऐसा हथियार रखता भी है तो वह रूस के निशान पर होगा.

क्या है रूस-यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति

बार-बार पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के पांचवें साल में कीव (Kyiv) को बढ़त मिलती दिख रही है. हालांकि यूक्रेन के बड़े भूभाग पर अभी भी रूस का कब्जा है.

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बड़ी बातें

  • रूस की ओर से यूक्रेन में हासिल किए गए इलाकों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है
  • 2026 के शुरुआती तीन महीनों में, रूस ने हर दिन लगभग 2.9 वर्ग किमी इलाका कब्जाया
  • 2025 की शुरुआत में यह आंकड़ा 9.76 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन था
  • अप्रैल में रूसी सेना के नियंत्रण वाले 116 वर्ग किलोमीटर इलाके से कब्जा खत्म

19 मई को, यूक्रेन के सशस्त्र बलों (AFU) के कमांडर-इन-चीफ सिरस्की ने जानकारी दी कि रोज के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूक्रेन ने पहली बार रूसी सेना की तुलना में अधिक हमले किए हैं.

यूक्रेन के निशाने पर रूस

6 मई की रात को, यूक्रेन ने 600 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से कई ने मॉस्को के मुख्य इलाकों में हमला किया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक, तेल क्षेत्रों और सैन्य डिपो पर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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