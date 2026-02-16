पूरी दुनिया डूब रही, पर ये देश समुद्र से बाहर निकल रहा! क्यों ग्रीनलैंड में घटने लगा समुद्र का जलस्तर?

Greenland: पूरी दुनिया के समुद्र जलस्तर के उलट ग्रीनलैंड में एक अलग ही ट्रेंड दिखने को मिल रहा है.

Greenland: नए शोध में दावा किया गया है कि ग्रीनलैंड में, आने वाले दशकों में समुद्र का जल स्तर गिरने का अनुमान है. जबकि इसके उलट पूरी दुनिया में तेजी से समुद्र जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है. आइये जानते हैं कि ग्रीनलैंड क्यों समुद्र से ऊपर उठ रहा है.

किसने किया शोध

साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह नया शोध कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जियोफिजिसिस्ट लॉरेन ल्यूराइट के नेतृ्त्व में एक टीम ने किया है. यह शोध जमीनी आंकड़ों और कंप्यूटर मॉडलिंग को मिलाकर किया गया है. इसमें यह अनुमान लगाया कि इस सदी में ग्रीनलैंड के आसपास समुद्र का लेवल कितना बदलेगा.

क्यों बढ़ रहा समुद्र का स्तर

पूरी दुनिया में समुद्र का लेवल बढ़ना हमारी धरती के वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने का नतीजा है. ये गैस गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं. ऐसा करते ही पानी फैलता है. इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. यह अनुमान है कि भविष्य में दुनिया भर में समुद्र का लेवल बढ़ने में इसका सबसे बड़ा योगदान होगा.

ग्रीनलैंड क्यों अलग

ग्रीनलैंड एक खास मामला है क्योंकि इसकी ज़मीन पर अभी ग्लेशियर की बर्फ की एक मील मोटी परत का बोझ है, जो द्वीप के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को ढकती है.

समझें क्या होगा यहां

ल्यूराइट कहते हैं, ग्रीनलैंड के समुद्र तट पर काफी अलग नतीजा देखने को मिलेगा. जैसे-जैसे बर्फ पिघलने से बर्फ की चादर का भार कम होता है, समुद्र की सतह पर उसका गुरत्वाकर्षण खिंचाव कम होता जाता है. इसका मतलब है समुद्र का जल स्तर गिरना.फिलहाल, यह बर्फ हर साल लगभग 200 अरब टन की दर से पिघल रही है. और जैसे-जैसे यह बोझ कम होता है, वैसे-वैसे नीचे की ज़मीन भी कम होती जाती है.

कितने ऊपर उठेगा ग्रीनलैंड

सीमित ग्रीनहाउस गैस एमिशन के साथ, 21वीं सदी के आखिर तक समुद्र का लेवल गिरने की वजह से इस इलाके में लगभग 0.9 मीटर ज़मीन और खुल जाएगी. अगर हम अपने ग्रीनहाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ग्रीनलैंड समुद्र से पूरे 2.5 मीटर ऊपर उठ जाएगा. यह रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश हुई है.

