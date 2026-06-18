अमेरिका संग मिलकर ईरान पर हमले करने वाला इजरायल शांति समझौते में क्यों गायब हुआ, समझिए पूरा गेम

अमेरिका-ईरान शांति समझौते में इजरायल को शामिल नहीं किया गया, जबकि हालिया हमलों में वह अमेरिका के साथ खड़ा था. आखिर ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या बदलेगा, जानिए.

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PM बेंजामिन नेतन्याहू ने डील को "Bad Deal" बताया. (IMAGE- IANS)

अमेरिका और ईरान के बीच 14-पॉइंट MoU हुआ, जिसमें सीजफायर, होर्मुज जलडमरूमध्य और न्यूक्लियर बातचीत पर फोकस है, लेकिन इजरायल को पक्षकार नहीं बनाया गया.

PM बेंजामिन नेतन्याहू ने डील को “Bad Deal” बताते हुए कहा कि इजरायल ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम के खिलाफ स्वतंत्र कार्रवाई जारी रखेगा.

इजरायली विपक्ष और दक्षिणपंथी नेताओं ने समझौते का विरोध करते हुए कहा कि इससे ईरान को राहत मिलेगी, जबकि मिसाइल और प्रॉक्सी संगठनों का खतरा बना रहेगा.

अमेरिका का फोकस फिलहाल ईरान के साथ तनाव कम करने पर है, जबकि इजरायल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डील से अलग रुख अपनाए हुए है.

US-ईरान डील पर हस्ताक्षर हो गए, लेकिन इजरायल इससे दूरी बनाए हुए है. नेतन्याहू ने समझौते को अपनी सुरक्षा के लिए नाकाफी बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच साइन हुए 14-पॉइंट MoU समझौते में इजरायल को शामिल नहीं किया गया. यह समझौता ceasefire, Strait of Hormuz खोलने और न्यूक्लियर बातचीत पर केंद्रित है, लेकिन इजरायल इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपर्याप्त मान रहा है. PM नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल डील का पक्षकार नहीं है और स्वतंत्र रूप से ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने का अधिकार रखता है. timesofisrael.com के मुताबिक MoU में इजरायल की अनुपस्थिति इसलिए क्योंकि यह मुख्य रूप से US-ईरान द्विपक्षीय सीजफायर और तेल निर्यात पर आधारित है. इजरायल ने हाल के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, लेकिन डील में उसके हितों (पूर्ण डिसआर्मिंग) को पर्याप्त जगह नहीं मिली. theguardian.com के मुताबिक इजरायल इससे सहमत नहीं है. PM नेतन्याहू ने डील को “bad deal” कहा और स्पष्ट किया कि IDF लेबनान, सीरीया और गाजा से नहीं हटेगा. उन्होंने ट्रंप के साथ “eye to eye” न होने की बात स्वीकार की लेकिन पार्टनरशिप की सराहना की.

डील को “डिजास्टर” बताया

इजरायली विपक्ष और दक्षिणपंथी नेता (Ben-Gvir, Smotrich) ने डील को “डिजास्टर” बताया. उनका कहना है कि इससे ईरान को राहत मिलेगी और बैलिस्टिक मिसाइल व प्रोक्सीस (Hezbollah) पर खतरा बरकरार रहेगा. नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल के हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम “months” पीछे चला गया है. डील के बावजूद वे “no nuclear weapon” की नीति जारी रखेंगे.

BBC की खबर के मुताबिक US ने इजरायल को पहले से इन्फॉर्म किया था, लेकिन डील में इजरायल की डायरेक्ट भूमिका नहीं रखी गई क्योंकि ट्रंप “regime change wars” समाप्त करना चाहते हैं. आर्थिक रूप से इजरायल को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा (तेल कीमतें स्थिर) होगा लेकिन सुरक्षा चिंता बनी हुई. IDF लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाए रखेगा.

इजरायली जनता में गुस्सा

डील अंतरिम है और 60 दिनों में न्यूक्लियर डिटेल्स पर बातचीत होगी. इजरायल इस दौरान स्वतंत्र कार्रवाई का अधिकार रखता है. इजरायली जनता में गुस्सा है. Yediot Aharonot जैसे अखबारों ने “Bad Deal” हेडलाइन दी.इजरायल डील से असहमत है लेकिन पूर्ण ब्रेकडाउन नहीं चाहता. समझौता US-ईरान फोकस है, जबकि इजरायल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है.