इजरायल ने आसमान में क्यों बिछा दिया हजारों वर्ग मीटर का जाल? आयरन डोम ही नहीं, 'आयरन नेट' भी करेगा हिजबुल्लाह के हमलों से हिफाजत

Israel: हिज्बुल्लाह के छोटे ड्रोन असरदार साबित हुए हैं, उन्होंने एक दर्जन से ज़्यादा इज़राइली सैनिकों को मार डाला है. इजरायल सेना ने दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल के बेस में सैनिकों की सुरक्षा के लिए लाखों स्क्वायर मीटर की जालीदार जाली लगाना शुरू किया – जो ड्रोन को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले पकड़ सकती है.

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फर्स्ट-पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन एक अहम हथियार बन गए हैं. (photo credit, credit AI)

Israel: इजरायल पर हिज्बुल्लाह के छोटे ड्रोन का खतरा बढ़ता जा रहा है. इन ड्रोन ने 12 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मार डाला है. अब इजरायल की सेना आईडीएफ और तकनीकी कंपनियों साथ आकर इन ड्रोन को मार गिराने की तकनीकें विकसित करने की कोशिश कर रही हैं. इसमें एक है विशाल जाल.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे-जैसे लेबनान में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत जारी है, युद्ध के मैदान में एक खतरा सामने आया है. छोटे ड्रोन दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल के आसमान में टारगेट की तलाश में घूम रहे हैं. यह एक सस्ता लेकिन जानलेवा तरीका है. अब इससे मुकाबले के लिए इज़राइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ (IDF) ने दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल में अपने बेस की सुरक्षा के लिए लाखों स्क्वायर मीटर की जालीदार जाली लगाना शुरू किया.

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क्या करती हैं ये जाली ?

ये जाली ड्रोन को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही पकड़ सकती है. इजरायल ने सैनिकों को शॉटगन और फ़्रैगमेंटिंग राउंड भी दिए हैं जिनका इस्तेमाल पास से आ रहे ड्रोन को गिराने के लिए किया जा सकता है. लेकिन ड्रोन के खिलाफ उन हथियारों को असरदार बनाने के लिए, सैनिकों को पहले यह पता होना चाहिए कि वे आ रहे हैं.

फर्स्ट-पर्सन व्यू ( FPV) ड्रोन



हाल के महीनों में लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिज़्बुल्लाह की इजरायल के खिलाफ लड़ाई में फाइबर-ऑप्टिक, फर्स्ट-पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन एक अहम हथियार बन गए हैं. ये ड्रोन इज़रायल के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को बायपास करते हैं और रूस-यूक्रेन लड़ाई में पहली बार सामने आई एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक की नकल करते हैं.

क्या होते हैं फाइबर-ऑप्टिक FPV ड्रोन

हिज्बुल्लाह ने पहले इजरायल के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए थे, उनसे अलग, फाइबर-ऑप्टिक FPV ड्रोन एक डिनर प्लेट से बड़े नहीं होते हैं. इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है. उनके खतरनाक होने की खास बात एक स्पूल है जिसमें मीलों लंबा पतला, फाइबर-ऑप्टिक केबल होता है जो ड्रोन को उनके पायलट से जोड़ता है, जिसका मतलब है कि वे कोई रेडियो सिग्नल नहीं भेजते. इससे उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तरीकों का इस्तेमाल करके उन्हें जाम करना नामुमकिन हो जाता है.

क्या कह रही इजरायल की सेना

इजरायल मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ़ इयाल ज़मीर ने पिछले महीने कहा, ड्रोन का खतरा एक चुनौती है, लेकिन हम इससे निपट लेंगे. ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन” डेवलप और लागू किए जा रहे हैं.