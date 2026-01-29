Hindi World Hindi

Why Israeli Pm Benjamin Netanyahu Keep Tape Over His Phones Camera

फोन के कैमरे पर टेप लगाकर क्यों रखते हैं इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू? क्या आम लोगों के लिए भी है कोई सीख!

World News Today: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल हो रही तस्वीर में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं. तस्वीर वायरल होने की वजह नेतन्याहू के फोन के पीछे के कैमरे पर लगा लाल टेप है. बेंजामिन नेतन्याहू अपने फोन के कैमरे को लाल टेप से ढककर रखते हैं. यरूशलेम में इजराइली संसद, नेसेट के एक अंडरग्राउंड पार्किंग में खींची गई तस्वीरों में नेतन्याहू अपनी ब्लैक लग्जरी कार के बगल में खड़े होकर किसी से फोन पर बात करते दिख रहे हैं.

पॉडकास्टर ने शेयर की तस्वीर

पॉडकास्टर मारियो नफल ने ये तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने पूछा, ‘नेतन्याहू ने अपने फोन के कैमरे पर टेप क्यों लगाया है? उन्हें किससे डर लग रहा है?’ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इजराइली PM को अपने फोन की सुरक्षा की जरूरत है, तो आम लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए.

Why dos Netanyahu have tape over his phone camera? Who’s he worried about? Also if the Prime Minister of Israel feels the need to do it, then what does that mean for the average person? pic.twitter.com/DVznM7uNBO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2026

फोन कैमरे पर टेप क्यों लगाते हैं नेतन्याहू?

अमेरिकन आउटलेट हाइपफ्रेश के मुताबिक, नेतन्याहू के फोन पर लगा लाल स्टिकर कोई आम स्टिकर नहीं है. यह एक टैम्पर-एविडेंट सील है, जो हाई-सिक्योरिटी वाले इलाकों में इस्तेमाल होने वाला एक खास स्टिकर है. यह स्टिकर कैमरे को कवर करता है जिससे कोई भी गलती से या जानबूझकर संवेदनशील जानकारी की तस्वीरें न ले सके. फोन में कैमरे, माइक्रोफोन और दूसरे सेंसर होते हैं जिनका इस्तेमाल गुप्त जानकारी रिकॉर्ड करने या लीक करने के लिए किया जा सकता है. सरकार के प्रतिबंधित इलाकों में जैसे कि नेसेट के क्लासिफाइड जोन में तस्वीरें लेना सख्त मना है.

क्लैश रिपोर्ट ने कहा कि फोन पर स्टिकर लगाना बहुत मुमकिन है कि जासूसी या उन जगहों पर रिकॉर्डिंग रोकने के लिए एक सुरक्षा कदम है जहां संवेदनशील जानकारी रखी जाती है. राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण इजराइल में कुछ स्मार्टफोन और कुछ ऐप्स जैसे कि TikTok के इस्तेमाल के बारे में सख्त नियम हैं.

इजरायल में काफी उन्नत जासूसी तकनीक

इजराइल का उन्नत जासूसी तकनीक का इतिहास रहा है और यहां तक कि उसके अपने नागरिकों पर भी कभी-कभी बिना अनुमति के नजर रखी गई है. सबसे प्रमुख उदाहरण इजराइल स्थित NSO ग्रुप का पेगासस सॉफ्टवेयर है, जिस पर कई देशों में पत्रकारों, एक्टिविस्टों, राजनीतिक विरोधियों और यहां तक कि दुनिया के नेताओं की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप है. साल 2022 में यह आरोप भी लगे थे कि इजराइली पुलिस ने स्पाइवेयर उपकरणों का इस्तेमाल करके जरूरी वारंट के बिना नागरिकों, एक्टिविस्टों और सरकारी अधिकारियों की निगरानी की.

