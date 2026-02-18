पड़ोसी देश में मिल रहा 18 लाख रुपये का एक बंदर, क्यों बढ़ गई है लैब मंकी की कीमत?

(photo credit reuters, for representation only)

Monkey in China: चीन में लैब मंकी की कीमत बढ़ गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक बंदर की कीमत चीन में औसत सालाना सैलरी से ज्यादा पहुंच चुकी है. आइये जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

कितने में मिल रहा एक बंदर

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एक लैब मंकी की कीमत लगभग 140,000 युआन यानी करीब 18 लाख रुपये हो गई है. यह चीन की औसत सालाना सैलरी से ज़्यादा है.

क्यों हो रहा ऐसा

चीन में बायोटेक बूम से ड्रग रिसर्च में बढ़ोतरी हुई है. इससे ड्रग टेस्ट के लिए ज्यादा बंदरों की जरूरत पड़ रही है. यह इतनी डिमांड है कि यह कोरोना के दौर के बराबर पहुंच चुकी है. विशेषज्ञों ने कहा कि बढ़ती कीमत की वजह चीनी बायोटेक फर्मों और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच ड्रग-लाइसेंसिंग डील की बाढ़ भी है.

शोध में बंदर का इस्तेमाल क्यों

कोई दवा सुरक्षित है या नहीं और यह शरीर में कैसे एब्ज़ॉर्ब होती है, टूटती है और साफ़ होती है, यह जानने के लिये इनका ज्यादातर प्रयोग बंदरों पर किया जाता है.

बड़ी बातें

  • एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स के लिए हर दवा में 70 से 100 बंदरों की ज़रूरत होती है
  • कम टॉक्सिसिटी रिस्क वाली सिंपल दवाओं के लिए लगभग 40 से 60 जानवरों की ज़रूरत होती है
  • कुछ छोटे मॉलिक्यूल वाली दवाओं के लिए बंदरों के बजाय कुत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

पिछले पांच साल में दोगुने महंगे हुए बंदर

सरकारी खरीद के ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले पांच सालों में ऐसे बंदरों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जिनका इस्तेमाल प्रीक्लिनिकल स्टेज में बड़े पैमाने पर यह जांचने के लिए किया जाता है.

फाउंडर सिक्योरिटीज ने कहा कि उसे उम्मीद है कि 2025 से 2027 तक एक्सपेरिमेंटल बंदरों की सालाना घरेलू सप्लाई 49,000 से 52,400 जानवरों के बीच होगी, जबकि सालाना 51,300 से 62,600 जानवरों की संभावित डिमांड है.

