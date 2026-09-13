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बुढ़ापे में याददाश्त क्यों कमजोर होती है? वैज्ञानिकों को दिमाग में मिला हैरान करने वाला कारण

शोधकर्ताओं ने स्कॉटलैंड के उन लोगों के दिमाग का अध्ययन किया, जिनकी उम्र और मानसिक क्षमता पर लंबे समय तक नजर रखी गई थी. ये लोग 1936 में पैदा हुए थे और बचपन में भी उनका IQ टेस्ट किया गया था.

Written by: Ikramuddin
Published: September 13, 2026, 4:18 PM IST
बुढ़ापे में याददाश्त क्यों कमजोर होती है? वैज्ञानिकों को दिमाग में मिला हैरान करने वाला कारण
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर होना और चीजों को याद करने में पहले से ज्यादा समय लगना आम बात है. अब वैज्ञानिकों ने इस बदलाव को समझने की दिशा में एक अहम सुराग खोजा है. नई रिसर्च के मुताबिक दिमाग की नसों को सुरक्षा देने वाली कुछ कोशिकाएं उम्र बढ़ने के साथ अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पातीं. हैरानी की बात ये है कि तेजी से मानसिक क्षमता खोने वाले लोगों के दिमाग में इन कोशिकाओं की संख्या कम होने के बजाय ज्यादा पाई गई.

दिमाग की नसों को सुरक्षा देती हैं ये कोशिकाएं

हमारे दिमाग में अरबों तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक संदेश पहुंचाती हैं. इन नसों के आसपास एक खास तरह की परत होती है, जिसे मायेलिन कहा जाता है. यह परत नसों के लिए एक तरह के सुरक्षा कवच का काम करती है और संदेशों को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है. मायेलिन बनाने वाली कोशिकाओं को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहा जाता है. वैज्ञानिक लंबे समय से मानते रहे हैं कि ये कोशिकाएं दिमाग के लिए फायदेमंद होती हैं. लेकिन नई स्टडी में तस्वीर कुछ अलग नजर आई.

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तेजी से कमजोर होने वाले लोगों में ज्यादा मिलीं कोशिकाएं

शोधकर्ताओं ने स्कॉटलैंड के उन लोगों के दिमाग का अध्ययन किया, जिनकी उम्र और मानसिक क्षमता पर लंबे समय तक नजर रखी गई थी. ये लोग 1936 में पैदा हुए थे और बचपन में भी उनका IQ टेस्ट किया गया था. 70 साल की उम्र के बाद उनकी याददाश्त, सोचने की गति और दूसरी मानसिक क्षमताओं की जांच की गई. अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की मानसिक क्षमता तेजी से कमजोर हुई, उनके दिमाग में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ज्यादा संख्या में थे. साथ ही, इन कोशिकाओं में NRF2 नाम के एक महत्वपूर्ण प्रोटीन की गतिविधि कम थी.

NRF2 की कमी से हो सकती है परेशानी

NRF2 कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाले कई जीन को सक्रिय करने में मदद करता है. रिसर्च के मुताबिक तेजी से मानसिक गिरावट वाले लोगों में ज्यादा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बावजूद NRF2 से जुड़ी सुरक्षा कम दिखाई दी. शोधकर्ताओं ने चूहों पर भी इसका टेस्ट किया. जब इन कोशिकाओं से NRF2 को हटाया गया, तो चूहों की सीखने और याद रखने की क्षमता पर असर देखने को मिला.

अभी इलाज की बात कहना जल्दबाजी होगी

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रिसर्च अभी यह साबित नहीं करती कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या NRF2 की कमी सीधे तौर पर याददाश्त कमजोर होने की वजह है. इंसानों में अध्ययन सीमित संख्या में दान किए गए दिमागों और सिर्फ एक खास हिस्से पर किया गया था. हालांकि ये खोज आगे की रिसर्च के लिए एक नया रास्ता जरूर खोलती है. वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ ये कोशिकाएं कब और क्यों बदलती हैं और क्या NRF2 से जुड़े रास्ते को प्रभावित करके दिमागी क्षमता को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखा जा सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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