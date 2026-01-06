Hindi World Hindi

Why Nepal Violence Again Indian Workers Living In Fear Forced To Return Home

फिर क्यों सुलग उठा नेपाल! सड़कों पर हिंसा, डर के साए में भारतीय मजदूर, मजबूरी में लौट रहे घर- जानें कैसे हैं हालात?

नेपाल में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क गई है. एक वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया. दक्षिणी नेपाल में दो जगहों पर तनाव बढ़ने के बाद प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए.

Nepal Violence: नेपाल में एक बार फिर अशांति की आग झुलसने लगी है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. दक्षिणी नेपाल के कई इलाकों में हालात तेजी से बिगड़े, सड़कों पर तोड़फोड़, आगजनी और झड़पों की खबरें सामने आने लगीं. बढ़ते तनाव के बीच वहां काम कर रहे भारतीय मजदूरों में डर का माहौल है, जिस वजह से कई लोग अपनी जान की सुरक्षा को लेकर काम-धंधा छोड़ भारत लौटने को मजबूर हो गए हैं. हालात इतने संवेदनशील हैं कि प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े हैं.

नेपाल में क्या हो रहा है?

धनुषा जिले की कमला नगर पालिका में हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के दो मुस्लिम पुरुषों की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद नेपाल में तनाव शुरू हो गया, जिसमें कथित तौर पर कुछ धार्मिक समुदायों का अपमान करने वाली बातें थीं. यह वीडियो जल्द ही धनुषा और परसा जिलों में सांप्रदायिक तनाव का कारण बन गया.

स्थानीय लोगों ने जल्द ही दोनों पुरुषों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, यह कहते हुए कि वीडियो से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा है, लेकिन इसके तुरंत बाद, कमला के सखुवा मारन इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, जिससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया और लोग सड़कों पर उतर आए. विरोध प्रदर्शनों के दौरान, हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि उनके देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके और स्थानीय पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की. पुलिस ने बताया, ‘हालात को काबू करने के लिए, पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लगभग आधा दर्जन आंसू गैस के गोले छोड़े.’ अधिकारियों ने बीरगंज में कर्फ्यू भी लगा दिया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां ​​लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं.

भारत-नेपाल बॉर्डर सील

बीरगंज और आस-पास के इलाकों में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है. भारतीय सुरक्षा बलों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, सीमा पर आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है. भारत और नेपाल को जोड़ने वाले मैत्री पुल पर खास निगरानी रखी जा रही है, जहां सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति की अच्छी तरह से जांच की जा रही है. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सीमा पर डॉग स्क्वॉड टीम भी तैनात की गई है.

Add India.com as a Preferred Source