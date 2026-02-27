  • Hindi
क्यों शुरू हुई पाकिस्तान-अफगानिस्तान में भयानक जंग? काबुल में एयरस्ट्राइक, तालिबान का दावा 50 पाक सैनिक ढेर

Pakistan Airstrikes in Kabul: पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर बम गिराए हैं और कह रहा है कि वह आतंकियों को निशाना बना रहा है.

(photo credit reuters, for representation only)

Pakistan Airstrikes in Kabul: पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयरस्ट्राइक की है, जिसमें राजधानी काबुल और कंधार भी शामिल है. पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने तालिबान के सैन्य ठिकानों पर बम गिराए हैं. कुछ घंटों बाद ही काबुल की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने सीमा पार हमले किए, जिसमें कम से कम 55 पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं. पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जे की भी बात कही जा रही है.

पाकिस्तान का एक विमान भी गिराने का दावा

टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान का एक विमान भी मार गिराया गया है, जो अफगानिस्तान के सीमा में घुसा था.


पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने X पर लिखा कि पाकिस्तानी विमानों ने एक बार फिर काबुल, कंधार और पक्तिया पर हवाई हमले किए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगान सभी हालात में पूरी एकता के साथ अपने देश की रक्षा करेंगे और ताकत का जवाब हिम्मत से देंगे.

(photo credit reuters, for representation only)

ये जंग हो क्यों रही है

पाकिस्तान की कहना है कि वह अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है क्योंकि ये आतंकी पाकिस्तान के शहरों में हमले कर रहे हैं. इसमें तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान प्रमुख है. यही नहीं ये आतंकी संगठन बलोचों की भी मदद कर रहा है. पाकिस्तान दोनों को आतंकी संगठन है. साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान और टीटीपी पर संपर्क में रहने का आरोप लगाता है.

पाकिस्तान के सूचना मंत्रीअताउल्लाह तरार ने कहा है कि अफगानिस्तान नेतृत्व के इशारे पर पाकिस्तान में हमले हो रह हैं. उन्होंने कई बार तालिबान सरकार से इसे रोकने की अपील की है, लेकिन काबुल सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है.

(photo credit reuters, for representation only)

डूरंड लाइन सीमा विवाद

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2611 किलोमीटर की डूरंड लाइन सीमा है, जिसे तालिबान ने औपचारिक मान्यता नहीं दी है. यह भी जंग के मुख्य कारणों में से एक है.

बड़ी संख्या में मारे जा रहे पाकिस्तान के सैनिक

जिहाद एंड टेररिज्म थ्रेड मॉनिटरकी एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के हमलों में 3481 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. हालांकि ये आंकड़े पुष्ट नहीं हैं.

