Hindi World Hindi

Why Pakistan Afghanistan War Begin After Airstrike In Kabul What Taliban Claim

क्यों शुरू हुई पाकिस्तान-अफगानिस्तान में भयानक जंग? काबुल में एयरस्ट्राइक, तालिबान का दावा 50 पाक सैनिक ढेर

Pakistan Airstrikes in Kabul: पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर बम गिराए हैं और कह रहा है कि वह आतंकियों को निशाना बना रहा है.

(photo credit reuters, for representation only)

Pakistan Airstrikes in Kabul: पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयरस्ट्राइक की है, जिसमें राजधानी काबुल और कंधार भी शामिल है. पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने तालिबान के सैन्य ठिकानों पर बम गिराए हैं. कुछ घंटों बाद ही काबुल की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने सीमा पार हमले किए, जिसमें कम से कम 55 पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं. पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जे की भी बात कही जा रही है.

पाकिस्तान का एक विमान भी गिराने का दावा

टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान का एक विमान भी मार गिराया गया है, जो अफगानिस्तान के सीमा में घुसा था.

#Breaking

Spokesperson of the Islamic Emirate of Afghanistan, Zabihullah Mujahid, says that operations have also begun in Kandahar and Helmand along the hypothetical Durand Line against security posts of Pakistan’s military regime. Earlier, Zabihullah Mujahid had said that after… pic.twitter.com/PCG51Oyqjx — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) February 27, 2026



पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने X पर लिखा कि पाकिस्तानी विमानों ने एक बार फिर काबुल, कंधार और पक्तिया पर हवाई हमले किए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगान सभी हालात में पूरी एकता के साथ अपने देश की रक्षा करेंगे और ताकत का जवाब हिम्मत से देंगे.

ये जंग हो क्यों रही है

पाकिस्तान की कहना है कि वह अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है क्योंकि ये आतंकी पाकिस्तान के शहरों में हमले कर रहे हैं. इसमें तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान प्रमुख है. यही नहीं ये आतंकी संगठन बलोचों की भी मदद कर रहा है. पाकिस्तान दोनों को आतंकी संगठन है. साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान और टीटीपी पर संपर्क में रहने का आरोप लगाता है.

Add India.com as a Preferred Source

पाकिस्तान के सूचना मंत्रीअताउल्लाह तरार ने कहा है कि अफगानिस्तान नेतृत्व के इशारे पर पाकिस्तान में हमले हो रह हैं. उन्होंने कई बार तालिबान सरकार से इसे रोकने की अपील की है, लेकिन काबुल सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है.

डूरंड लाइन सीमा विवाद

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2611 किलोमीटर की डूरंड लाइन सीमा है, जिसे तालिबान ने औपचारिक मान्यता नहीं दी है. यह भी जंग के मुख्य कारणों में से एक है.

बड़ी संख्या में मारे जा रहे पाकिस्तान के सैनिक

जिहाद एंड टेररिज्म थ्रेड मॉनिटरकी एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के हमलों में 3481 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. हालांकि ये आंकड़े पुष्ट नहीं हैं.