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Why Pakistan Become Mediator In Iran War Lure Lies In Investments And Defense Deals From The Gulf Nations

ईरान युद्ध में पाकिस्तान क्यों बन रहा बिचौलिया? खाड़ी देशों से क्या-क्या हड़पना चाहता है?

Pakistan: पाकिस्तान ईरान युद्ध रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास करता दिख रहा है और अपनी बिचौलिए की भूमिका बखूबी निभा रहा है. लेकिन, पाकिस्तान यह सब क्यों कर रहा है. जबकि, इस्लामाबाद खुद भी इस भंवर में फंस सकता है.

(photo credit AI, for representation only)

Pakistan: पाकिस्तान ने ईरान युद्ध खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक की, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किए और मिस्र शामिल हुए. इस बैठक के तीन दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वह बिना डील के ही दो से तीन हफ्ते ईरान युद्ध खत्म कर देंगे. पाकिस्तान की बैठक और डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बीच कोई कनेक्शन हो या न हो, इसने पाकिस्तान को बड़ा मौका दे दिया है.

मध्य पूर्व पर नजर

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में एक अहम खिलाड़ी बनना चाहता है. उसे उम्मीद है कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध खत्म करने के लिए अगर वह कोई रास्ता निकाल लेता है तो यह मकसद पूरा होने में मदद मिलेगी.

निवेश और डिफेंस डील की लालच

विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान खाड़ी देशों के राजघरानों के साथ रक्षा सौदे कर सकता है. वहीं, इन देशों से निवेश भी लाना चाहता है, जिससे कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता मिल सके.

अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी के अनुसार, सुरक्षा प्रदाता ( security provider) की भूमिका इस्लामाबाद के लिए प्रतीकात्मक और वास्तविक, दोनों ही तरीकों से महत्वपूर्ण है. वह लंबे समय से खुद को मध्य पूर्व में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देखता रहा है.

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उन्होंने कहा, पाकिस्तान खाड़ी के अरब देशों, तुर्की और अमेरिका से आर्थिक निवेश और ऊर्जा सहायता चाहता है.

सेना विस्तार के लिए चाहता है पैसा

विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सेना का विस्तार करना चाहता है. उसे लगता है कि मध्य पूर्व की मदद से इसके लिए धन मिल सकता है.

हडसन इंस्टीट्यूट और अनवर गर्गाश डिप्लोमैटिक एकेडमी के वरिष्ठ फेलो हक्कानी ने कहा कि मध्य पूर्व के देशों के साथ घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा संबंध पाकिस्तान को अपना रक्षा आधार बनाने में मदद करेंगे. पाकिस्तान को लगता है कि वह इस तरह भारत को चुनौती दे सकता है.

चीन और यूरोपीय संघ के भी संपर्क में चीन

पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ और पुराने साझेदार चीन को भी इस प्रक्रिया में शामिल रखने का खास ध्यान रखा है. डार ने शुक्रवार को विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की, और फिर मंगलवार को उनसे मिलने बीजिंग गए.

विश्लेषकों ने कहा कि सभी पक्षों को शामिल करके, पाकिस्तान ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह होने से बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को दी थी.