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पाकिस्तान के फाइटर जेट पहुंचे मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब नहीं, फिर किसकी कर रहे रक्षा?
Pakistan Fighter Jets: पाकिस्तान में शनिवार से ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता होनी है. ताकि, दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो सके.
Pakistan Fighter Jets: पाकिस्तान में 11 अप्रैल शनिवार से अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता होनी है. इससे पहले बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने अपने कई फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेजे हैं. इसे पाकिस्तान वायु सेना (PAF) के शांति काल में सबसे बड़े अभियानों में से एक माना जा रहा है.
क्या है मिशन
इस्लामाबाद ने मध्य-पूर्व में लड़ाकू विमान, C-130 मालवाहक विमान, ईंधन भरने वाले टैंकर और AWACS विमान तैनात किए हैं. इस मिशन का मकसद ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमानों को सुरक्षित रखना है. उन्हें आशंका है कि इजरायल कोई दुस्साहस न करे.
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पाकिस्तान ने क्यों शुरू किया ये मिशन
अमेरिका और ईरान के बीच अहम शांति वार्ता के चलते पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं. ऐसे में पाकिस्तान कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता. दो हफ्ते की सीजफायर के बावजूद मध्य-पूर्व में काफी तनाव है. कुछ विशेषज्ञों ने इस मिशन को “आयरन एस्कॉर्ट” का नाम दिया है.
ईरान और फारसी खाड़ी के ऊपर बनेगा कवच
अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में ईरान की वायु सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है. इसलिए पूरी सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले होगी. पाकिस्तान की वायुसेना ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा के लिए ईरान और फारसी खाड़ी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए अपने विमानों का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है.
फ़्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, JF-17 थंडर और F-16, ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर के पास मौजूद हैं.
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पाकिस्तान निभा रहा बिचौलिए की भूमिका
8 अप्रैल को, पाकिस्तान ने चीन की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर करवाने में सफलता हासिल की है. इससे 28 फरवरी, 2026 से शुरू हुई एक महीने से चल रही लड़ाई रुक गई है. इसमें जंग में तेहरान में 2,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं.
पाकिस्तान के भीतर भी सुरक्षा कड़ी
इस्लामाबाद के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कड़ी की गई है. इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने दक्षिणी और पश्चिमी हवाई क्षेत्रों में अपनी हवाई सुरक्षा प्रणालियों को भी सक्रिय कर दिया है.
पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी ने ‘द डॉन’ को बताया, वार्ता के लिए पाकिस्तान आ रहे सभी विदेशी मेहमानों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है.
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