जिंदा होकर भी ताबूत में क्यों बंद हो रहे हैं यहां के लोग? अजीब ट्रेंड बना चर्चा का विषय

Japan Coffin Therapy: इन दिनों एक अजीब ट्रेंड काफी चर्चा में है. लोग खुद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए ताबूत के अंदर लेट रहे हैं और इसके लिए पैसे भी खर्च कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे वजह क्या है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं.

Japan Coffin Therapy: आमतौर पर लोग शांति पाने के लिए पहाड़ों, जंगलों या प्रकृति के बीच जाना पसंद करते हैं. लेकिन अब जापान में लोग सुकून पाने का बिल्कुल अलग तरीका अपना रहे हैं. यहां कुछ लोग ताबूत में लेटकर ध्यान कर रहे हैं, जिसे “कॉफिन मेडिटेशन” कहा जा रहा है. इसका मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि जिंदगी को नए नजरिए से समझना है. लोग कुछ समय के लिए खुद को दुनिया से अलग करके सोचते हैं कि जीवन कितना कीमती है और उसे बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए.

फ्यूनरल होम क्यों दे रहे हैं यह सुविधा?

जापान के चिबा प्रांत में कई फ्यूनरल होम अब लोगों को ध्यान लगाने के लिए ताबूत इस्तेमाल करने का मौका दे रहे हैं. यहां आने वाले लोग कुछ घंटों तक शांत माहौल में लेटते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं. आयोजकों का कहना है कि यह अनुभव लोगों को रोजमर्रा के तनाव से दूर करता है. खास बात यह है कि यहां कोई डरावना माहौल नहीं होता, बल्कि हल्का संगीत, नरम रोशनी और सुरक्षित माहौल बनाया जाता है ताकि लोग आराम महसूस कर सकें.

लोग ताबूत में ध्यान क्यों करना चाहते हैं?

अमेरिकी अखबार New York Post की रिपोर्ट के अनुसार, कई लोग इसे मानसिक शांति पाने का नया तरीका मान रहे हैं. ताबूत में लेटकर लोग अपनी जिंदगी और मौत दोनों के बारे में सोचते हैं. इससे उन्हें समझ आता है कि समय सीमित है और हर पल की अहमियत क्या है. कुछ लोगों को शुरुआत में घुटन महसूस होती है, लेकिन सेशन के बाद वे खुद को हल्का और तरोताजा बताते हैं. यह अनुभव उन्हें अपने डर और तनाव से बाहर निकलने में मदद करता है.

क्यों बढ़ रही है इसकी लोकप्रियता?

जापान में युवाओं के बीच मानसिक तनाव और अकेलेपन की समस्या बढ़ रही है. ऐसे में यह ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. राजधानी टोक्यो में खुले कुछ स्पा और सेंटर रंग-बिरंगे डिजाइनर ताबूत भी दे रहे हैं ताकि अनुभव ज्यादा आरामदायक लगे. वहीं क्योटो विश्वविद्यालय में भी इस तरह की वर्कशॉप आयोजित की गई, जहां छात्रों को जीवन और मृत्यु को समझने का मौका मिला. कई युवाओं ने बताया कि इससे उनका डर कम हुआ और जीने की इच्छा मजबूत हुई.

इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने में ग्रेव टोक्यो जैसी कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं. डिजाइनर और ताबूत बनाने वाले मिकाको फ्यूज का कहना है कि मौत को समझना लोगों को जिंदगी से प्यार करना सिखाता है. यहां लोग 30 मिनट का सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें खुला या बंद ताबूत, शांत म्यूजिक या पूरी खामोशी जैसे विकल्प मिलते हैं. कई लोगों का कहना है कि इस अनुभव के बाद उनके मन में नकारात्मक सोच कम हुई और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर महसूस हुआ.

