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रूस ने लंदन पर हमले की धमकी क्यों दी? जर्मनी, इजरायल और तुर्की भी निशाने पर, ये लिस्ट देखकर यूरोप में मचा हड़कंप

रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये चेतावनी भी दी है कि यूक्रेन के लिए यूरोप में बने ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस पर किए जाने वाले हमलों के 'अप्रत्याशित परिणाम' हो सकते हैं.

Published date india.com Published: April 16, 2026 2:57 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Ukraine-Russia war: यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिससे ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क जैसे देशों में हड़कंप है. रूस ने एक ‘संभावित लक्ष्यों’ की लिस्ट जारी की है. इसमें यूरोपिय देशों के कई बड़े शहरों के नाम हैं. रूस का दावा है कि इन जगहों पर यूक्रेन को भेजे जाने वाले ड्रोन बनाए जा रहे हैं.

लिस्ट में कौन-कौन?

इस लिस्ट में जर्मनी, डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड और चेक गणराज्य में ड्रोन बनाने वाली कई फैक्टरियां हैं. इनके अलावा जर्मनी, स्पेन, इटली, चेक गणराज्य, इजरायल और तुर्की में ड्रोन के पुर्जे बनाने वाली फैक्टरियां भी शामिल हैं.

रूस की सुरक्षा परिषद डिप्टी हेड दिमित्री मेदवेदेव ने इसे लेकर X पर एक धमकी भरा पोस्ट भी लिखा है. इसमें कहा गया है, “रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान को अक्षरशः लिया जाना चाहिए. ये यूरोपीय ठिकाने जहां ड्रोन और अन्य उपकरण बनाए जाते हैं, रूसी सशस्त्र बलों के लिए संभावित लक्ष्यों की सूची है. ये हमले कब हकीकत बनेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है. चैन से सोइए, यूरोपीय साथियों!”

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के लिए ड्रोन उत्पादन बढ़ाने का यूरोपीय देशों का फैसला एक ‘सोचा-समझा कदम है. इससे पूरे यूरोपीय महाद्वीप में सैन्य-राजनीतिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी और ये देश धीरे-धीरे यूक्रेन के रणनीतिक ‘रियर एरिया’ (पिछला मोर्चा) में बदलते जाएंगे.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये चेतावनी भी दी है कि यूक्रेन के लिए यूरोप में बने ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस पर किए जाने वाले हमलों के ‘अप्रत्याशित परिणाम’ हो सकते हैं. रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय देशों की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय, यूरोपीय नेताओं के कदम इन देशों को रूस के साथ युद्ध की ओर तेजी से धकेल रहे हैं.

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रूस ने भीषण ड्रोन हमला भी किया

बीती रात रूस ने यूक्रेन पर भीषण ड्रोन हमला किया. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी सेना ने रात भर चले एक हमले में यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन दागे हैं. इन हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए और 90 घायल हो गए. इन ताजा हमलों के बाद एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मिसाइलों की मांग की है.

जवाब में यूक्रेन ड्रोन को हथियार बनाकर रूस पर हमले जारी रखे हुए है. यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी के ड्रोन से रूस के स्टर्लिटामक शहर में स्थित एक औद्योगिक इकाई को निशाना बनाया. ये शहर यूक्रेन की सीमा से लगभग 1,300 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित है. रूस के क्रास्नोडार क्राय क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन हमले में दो बच्चों की मौत भी हुई है.

रूस के हमलों के बाद एक्स पर एक पोस्ट में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस किसी भी तरह की वैश्विक नीति में ढील या प्रतिबंधों को हटाए जाने का हकदार नहीं है. जेलेंस्की ने कहा कि मैं जर्मनी, नॉर्वे और इटली का धन्यवाद करता हूं जिनके साथ हमने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए समझौते किए हैं. हम नीदरलैंड के साथ अतिरिक्त सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को दी गई मदद के हर वादे को समय पर पूरा करना जरूरी है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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