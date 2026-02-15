By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्यों वैज्ञानिक 'सूंघ' रहे मिस्र की मम्मियों को, क्या खुलेगा 4000 साल पुराना राज?
Ancient Egyptian Mummies: पुरानी मिस्र की ममी में एक खास गंध होती है. शोधकर्ताओं ने अब उसे कैप्चर कर लिया है.
Ancient Egyptian Mummies: पुरातत्वविद काफी सालों ने मिस्र की मम्मियों पर शोध के लिए खास तरीके को आजमाते हैं. वे पट्टी का एक टुकड़ा काटकर उसे घोलकर रसायन में डुबोते हैं ताकि शव संरक्षण तत्वों की आणुविक संरचना को समझ सकें. पर अब वैज्ञानिक सूंघ कर मम्मियों पर शोध कर रहे हैं. आइये जानते हैं क्यों.
ममी की गंध
साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी मिस्र की ममी में एक खास गंध होती है. यह सिर्फ उन्हीं शोधकर्ता, वैज्ञानिकों को पता होती है जो सूंघने के लिए काफी पास गए हों. अब, वैज्ञानिकों ने ममी से निकले वाली इस हवा को कैद किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके शव को संरक्षित कैसे किया गया था.
कैसे गंध निकलती है ममी से
पुरानी मिस्र की ममियों में एक खास खुशबू होती है जिसे लकड़ी जैसी, मसालेदार और मीठी बताया गया है.
क्यों अपनाया नया तरीका
ममी के शोध का पुराना तरीका जिसमें पट्टी का टुकड़ा काटा जाता है, ममी को नुकसान पहुंचाता है. कभी-कभी इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं. साथ ही पूरी ममी के खुलने से पहले आप पट्टी के कुछ ही टुकड़े ले सकते हैं.
किसने किया नए तरीके से शोध
ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट की एक टीम ने महसूस किया कि वे ममी के आस-पास की हवा से वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) का सैंपल ले सकते हैं.
क्या होते है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड
वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे अणु होते हैं जो अपने स्रोत से आसानी से ऊपर उठते हैं और हवा में फैल जाते हैं, और अपनी खास खुशबू के साथ आपकी नाक से टकराते हैं.
क्या बोले शोधकर्ता
टीम ने अपने पब्लिश हुए पेपर में बताया, मिस्र की पौराणिक कथाओं और मरने के बाद की ज़िंदगी में खुशबू का बहुत अहम रोल था. मसाले अपनी तेज खुशबू की वजह से शव संरक्षण में कीमती रहे होंगे. साथ ही ये शव की बदबू को भी छिपाते हैं. ये संक्रमण से भी बचाव करती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें