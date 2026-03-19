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ईरान के लिए कितना अहम है पार्स गैस फील्ड? बंद हो जाएगी घरों की बिजली, एक विस्फोट से बर्बाद हो सकता है देश, जानिए क्यों चर्चा में

South Pars gas field: साउथ पार्स गैस फ़ील्ड देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि क्योंकि यहां किसी भी तरह की रुकावट पूरे ईरान में बिजली संकट भी पैदा कर सकती है.

Published date india.com Published: March 19, 2026 11:36 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Iran South Pars gas field: ईरान पर इजरायल के मिसाइल हमले अब पहले से ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं. इजरायल ने सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों के बाद अब ईरान के ऊर्जा स्त्रोतों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है. 19 मार्च की रात इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े पार्स गैस फील्ड पर भीषण हमला किया. यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड मानी जाती है. इस गैस फील्ड पर हमले से ईरान इतना भड़का कि उसने जवाबी कार्रवाई में कतर की मेन गैस फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया. आखिर साउथ पार्स गैस फ़ील्ड ईरान के लिए इतना अहम क्यों है, आइये जानते हैं.

ईरान के लिए साउथ पार्स गैस फील्ड की अहमियत

साउथ पार्स गैस फील्ड पर कोई भी हमला सीधे ईरान की घरेलू ऊर्जा के मुख्य स्रोत के लिए खतरा है. ईरान दुनिया में प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. इसकी ज्यादातर जरूरतें साउथ पार्स गैस फील्ड से ही पूरी होती हैं. बिजली पैदा करने और घरों को गर्म रखने के लिए ईरान प्राकृतिक गैस पर बहुत अधिक निर्भर है. खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों के विपरीत, ईरान अपनी ठंडी जलवायु के कारण घरों को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में गैस का उपयोग करता है.

ईरान की सरकार गैस पर भारी सब्सिडी भी देती है. साउथ पार्स गैस फ़ील्ड देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि क्योंकि यहां किसी भी तरह की रुकावट पूरे ईरान में बिजली संकट भी पैदा कर सकती है. इससे पहले से ही खराब चल रहे हालात बद से बदतर हो सकते हैं.

पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद बढ़ गया तनाव

ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला कतर के गैस फील्ड पर मिसाइलें दाग कर लिया. ईरान के इस हमले में कतर को भारी नुकसान हुआ है. इस हमले के बाद न सिर्फ कतर गुस्से में है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के हैं. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत से उड़ा सकता है,
जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी.

ईरान के हमले से भड़के कतर ने भी ईरान के सैन्य और सुरक्षा अटैशे (राजनयिक) को उनके स्टाफ के साथ 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है. कतर ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है. इस घटना को ईरान युद्ध में एक अहम मोड़ की तरह भी देखा जा रहा है. पिछले कई दिनों से ईरान के हमले झेलने के बावजूद किसी खाड़ी देश ने अभी तक ईरानी अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा था.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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