ईरान के मिसाइल और ड्रोन की बारिश के बीच क्यों चमक रहा इजरायल का शेयर बाजार? समझिए फंडा
इजरायल की तरफ ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तबाही के बीच इजरायल का स्टॉक मार्केट 8.85% चढ़ा है. लोकल इंडेक्स भी 4% से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहा है. आखिर इसकी वजह क्या है?
इजरायल-अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है. मिडिल ईस्ट में 2 मार्च को जंग का तीसरा दिन है. अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने पहले ईरान के 10 शहरों को निशाना बनाया. फिर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस पर मिसाइल गिरा दिया. इसमें खामेनेई, उनकी बहू, बेटी-दामाद और पोते-पोतियों की मौत हो गई. सोमवार को पत्नी ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हमले के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है. ईरान ने न सिर्फ इजरायल को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है, बल्कि मिडिल ईस्ट में उन जगहों पर भी बम गिराए हैं, जहां-जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंग 4-5 हफ्ते तक चल सकती है, लेकिन अमेरिका के पास इससे ज्यादा समय तक कार्रवाई करने की क्षमता है. दूसरी ओर, मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग का असर भारत समेत तमाम देशों के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है. पेट्रोल-डीजल और सोने के दाम बढ़ गए हैं. लेकिन, दूसरी ओर, इजरायल का स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता जाता है. ईरान के हमलों के बीच इजरायल का स्टॉक मार्केट 8.85% चढ़ा है. वहीं, लोकल इंडेक्स भी 4% से ज्यादा ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है. इसके पीछे स्ट्रैटजी है और गुणा-गणित भी.
कोई भी युद्ध सिर्फ फ्रंट पर नहीं लड़ा जाता. फैक्ट्री, बजट, इंडस्ट्रियल कैपासिटी और ‘कास्ट मैथमेटिक्स’ में भी जंग लड़ी जाती है. इजरायल कुछ यही कर रहा है. Bloomberg सहित कई रिपोर्टों में आशंका जताई गई है कि अमेरिका और इजरायल के इंटरसेप्टर स्टॉक कुछ दिनों में कम पड़ सकते हैं- हफ्तों में नहीं.
Tel Aviv Stock Exchange में 9% का उछाल
Tel Aviv Stock Exchange लगभग 9% उछाल पर कारोबार कर रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिका का साथ पाकर इजरायल जंग में निर्णायक बढ़त बना सकता है. क्योंकि, ईरान की लॉन्चिंग पैड पर इजरायल का अटैक असरदार रहा है. इससे निवेशकों को जंग में लॉन्ग टर्म खतरा कम लग रहा है. ये बाजार के लिए एक बूस्ट का काम कर रहा है. मार्केट की लैंग्वेज में इसे “Decisive Victory Price” कहा जाता है.
जंग लड़ रहे देश का मार्केट देखता है 3 चीजें
जंग लड़ रहा मार्केट 3 चीजें देखता है. पहला- जंग कितने दिन चलता है? दूसरा- इंटरसेप्टर स्टॉक की स्थिति क्या है? तीसरा-अमेरिका-UK की प्रत्यक्ष भूमिका क्या है? इजरायल के निवेशक इन 3 बातों में अपने देश को खरा पा रहे हैं. इसलिए वो खुलकर पैसे लगा रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं. लेकिन, हां… अगर युद्ध लंबा खिंचा और इंटरसेप्टर संकट गहराया, तो वही बाजार गिर भी सकता है.
यह सिर्फ युद्ध नहीं, इंडस्ट्रियल रेस भी
ईरान के साथ इजरायल की ये जंग सिर्फ जंग नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मापने का एक पैमाना भी है. ये जंग सप्लाई चेन, कॉस्ट एफिशिएंसी और असिमेट्रिक इकोनॉमिक्स की एक केस स्टडी है. अगर सस्ता हथियार महंगे सिस्टम को बार-बार चुनौती देता है, तो रक्षा रणनीति को बदलना ही पड़ेगा.
ग्लोबल मार्केट्स के लिए इजरायल के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस का महत्व?
- इससे डिफेंस स्टॉक्स में उछाल आने की उम्मीद है.
- गोल्ड में सेफ इंवेस्टमेंट को जोर मिलेगा.
- तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रहेगी.
- एयर डिफेंस टेक कंपनियों की मांग बढ़ जाएगी.
असल में ईरान और इजरायल की ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है. यह गणित की जंग है. यह लागत की जंग है. यह उत्पादन की जंग है. फिलहाल, बाजार मान रहा है कि टेक्नोलॉजी और गठबंधन की ताकत भारी पड़ सकती है.
