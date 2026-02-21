  • Hindi
  • World Hindi
  • Why The Price Of Macaque Monkeys Is Rising Faster Than Gold In China

चीन में बंदरों की कीमत सोने से भी तेज बढ़ रही है, जानिए दुनिया से छिपाकर क्या कर रहा है ड्रैगन?

लैब में इस्तेमाल होने वाले बंदर आम तौर पर मैकाक बंदर होते हैं. इनका इस्तेमाल बायोमेडिकल रिसर्च के लिए किया जाता है. लेकिन, इन बंदरों को सीधे जंगल से नहीं पकड़ा जाता. ये ब्रीडिंग फैसिलिटी में पैदा हुए बंदर होते हैं.

Published date india.com Published: February 21, 2026 1:13 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI इमेज)
(प्रतीकात्मक AI इमेज)

China News: चीन से एक ऐसी खबर आई है जिससे पूरी दुनिया एक बार फिर चिंता में है. यहां बंदरों की कीमत सोने के भाव से भी तेज बढ़ रही है. इसका कारण है चीन की दवा बनाने वाली प्रयोगशालाओं में बंदरों का इस्तेमाल. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन में इस समय एक बंदर की कीमत 18 लाख रुपये से भी ज्यादा हो गई है. ये कीमत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन में कर्मचारियों की सालाना औसत सैलरी भी इतनी नहीं है.

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में दवाओं के असर का प्रयोग करने के लिए बंदरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है. इस जरूरत के कारण चीन में मंकी बिजनेस की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है.

किस तरह के बंदरों का होता है लैब में इस्तेमाल?

लैब में इस्तेमाल होने वाले बंदर आम तौर पर मैकाक बंदर होते हैं. इनका इस्तेमाल बायोमेडिकल रिसर्च के लिए किया जाता है. लेकिन, इन बंदरों को सीधे जंगल से नहीं पकड़ा जाता. ये ब्रीडिंग फैसिलिटी में पैदा हुए बंदर होते हैं और बंद इमारत के अंदर ही ये पले बढ़े होते हैं. इनकी स्क्रीनिंग की जाती है और इस तरह रखा जाता है ताकि कोई बीमारी न हो. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टेस्ट करने वाली लैब उनके डेटा पर भरोसा कर सकें.

क्यों चुने जाते हैं मैकाक बंदर?

इंसानों पर कोई दवा टेस्ट करने से पहले, नियमों के मुताबिक इसके परीक्षण दो और जानवरों पर करना होता है. इनमें से एक चूहे होते हैं. दूसरा कोई ऐसा जानवर होता है जो इंसानों के बेहद करीब हो. मैकाक बंदर को दूसरे जानवरों के मुकाबले इंसान के ज्यादा करीब पाया गया है. मैकाक जैविक तरीके से इंसानों के काफी करीब भी होते हैं और इन्हें संभालना भी काफी आसान होता है.

मैकाक की इसी खूबी के कारण चीन में ज्यादातर लैब इन बंदरों का इस्तेमाल करती हैं. और यही कारण है कि इन बंदरों की कमी भी हो गई है और कीमत भी बढ़ रही है. लैब में प्रयोग के दौरान कोई दवा जैसे-जैसे आगे के चरण में बढ़ती है वैसे-वैसे ज्यादा बंदरों की जरूरत होती है. चीन की एक रिपोर्ट बताती है कि एक स्टैंडर्ड 28-दिन के टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में औसतन लगभग 40 बंदरों का इस्तेमाल होता है. हर बड़ी लैब ज्यादा कीमत चुका कर भी प्रयोग के लिए इन बंदरों को हासिल करना चाहती है. यही कारण है कि लैब मंकी कीमत में पिछले 5 साल में दोगुने का इजाफा हुआ है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.