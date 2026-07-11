वियतनाम घूमने का क्रेज क्यों बढ़ रहा है? रिकॉर्ड संख्या में क्यों जा रहे हैं भारतीय

वियतनाम भारतीय सैलानियों की नई पसंद बनकर उभर रहा है. साल 2024 में रिकॉर्ड पांच लाख से ज्यादा भारतीय इस दक्षिण-पूर्व एशियाई देश पहुंचे. कम खर्च, आसान ई-वीजा, सीधी उड़ानें और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के साथ-साथ भारत-वियतनाम के मजबूत होते रिश्ते भी इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अगर हम पिछले कुछ सालों में विदेश घूमने वाले भारतीयों की पसंद पर नजर डालें तो एक देश तेजी से भारतीयों का पसंदीदा बना है. जानकर यकीन नहीं करेंगे, उस देश का नाम वियतनाम है. कभी थाईलैंड, बाली और सिंगापुर भारतीय टूरिस्टों की पहली पसंद माने जाते थे, लेकिन अब वियतनाम भी तेजी से इस लिस्ट में ऊपर आ गया है. हर साल रिकॉर्ड संख्या में भारतीय वहां पहुंच रहे हैं. वियतनाम के राष्ट्रीय पर्यटन प्रशासन (Vietnam National Authority of Tourism) के अनुसार, 2024 में 5.01 लाख भारतीय पर्यटक वियतनाम पहुंचे. यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. 2023 के मुकाबले इसमें करीब 28 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. भारत अब वियतनाम के प्रमुख विदेशी पर्यटक बाजारों में शामिल हो चुका है.

क्यों बढ़ रही भारतीयों की संख्या

वियतनाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां घूमना कई दूसरे विदेशी देशों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है. होटल, खाना, टैक्सी और स्थानीय यात्रा का खर्च किफायती होता है. यही वजह है कि युवा, परिवार और हनीमून पर जाने वाले कपल बड़ी संख्या में वियतनाम का रुख कर रहे हैं. भारतीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या के पीछे एक बड़ी वजह सीधी उड़ानें भी हैं. पिछले कुछ सालों में भारत और वियतनाम के बीच एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों से हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और दा नांग के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं. इससे यात्रा आसान होने के साथ समय और खर्च, दोनों कम हुए हैं.

ई-वीजा से भी मिली बड़ी राहत

वियतनाम ने भारतीय नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा को आसान बनाया है. अब लोग ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं. पहले लंबी कागजी प्रक्रिया की वजह से कई लोग विदेश यात्रा से बचते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है. बता दें कि हा लॉन्ग बे, दा नांग, होई आन, फु क्वोक, न्हा ट्रांग और हो ची मिन्ह सिटी जैसी जगहें भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई हैं. समुद्र तट, पहाड़, क्रूज, एडवेंचर एक्टिविटी, स्ट्रीट फूड और लोकल संस्कृति लोगों को खूब भा रही है. सोशल मीडिया पर इन जगहों की तस्वीरें और वीडियो भी वियतनाम की लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

भारत और वियतनाम के रिश्ते भी हो रहे मजबूत

भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) और वियतनाम का विदेश मंत्रालय दोनों ही देशों के संबंधों को Comprehensive Strategic Partnership के स्तर का बताते हैं. दोनों देश व्यापार, रक्षा, शिक्षा, डिजिटल तकनीक, समुद्री सुरक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब दो देशों के रिश्ते मजबूत होते हैं, तो पर्यटन भी तेजी से बढ़ता है.