AI ला रहा तबाही! आज आप खुद को कैसे बचाएं... विशेषज्ञ ने बताए टिप्स

AI: एआई से एक दिन इंसान अपना कंट्रोल खो सकता है. इसके बाद एआई इंसानी रेस के लिए खतरा बन जाएगा. दुनिया में सबसे ताकतवर AI बनाने वाले विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं. ‘क्लाउड’ (Claude) बनाने वाली कंपनी ‘एंथ्रोपिक’ (Anthropic) के एक रिसर्चर ने कंपनी छोड़ते हुए दुनिया को चेतावनी दी कि बड़ी AI कंपनियां ‘सीधे खुद को बेहतर बनाने वाली सुपर-इंटेलिजेंस की ओर दौड़ रही हैं और हमारी जिंदगी के साथ जुआ खेल रही हैं. उनके विदाई पोस्ट को एक दिन में 9 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया.
‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, टेक एक्सपर्ट किम कोमांडो ने को बताया कि कोई नहीं जानता कि सुपर-इंटेलिजेंट AI चार साल में आएगा, 20 साल में, 50 साल में या कभी नहीं आएगा.
किम कोमांडो कहते हैं कि लोग आज कई ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे यह पक्का हो सके कि उनकी जिंदगी इंसानों के कंट्रोल में रहे, न कि किसी एआई मशीन के. कोमांडो ने कहा कि हर व्यक्ति अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए चार अहम कदम उठा सकता है. पहला कदम यह है कि AI एजेंट को अपनी डिजिटल चाबियां (एक्सेस) न दें. एजेंट एक ऐसा AI है जिसके पास काम करने के लिए टूल्स और परमिशन होती हैं. यह आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका बताने के बजाय, खुद कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है.
AI का सबसे शक्तिशाली वर्शन सबसे पहले बनाने की ग्लोबल होड़ को कम करने के लिए तीन सुझाव दिए: बाहरी टेस्टर्स को AI लैब में आने देना, अमेरिकी और सहयोगी कंपनियों को ‘स्पीड लिमिट’ पर सहमत करना और चीन जैसे देशों को भी बातचीत में शामिल करना.
जैकब कॉक्सन ने लोगों से AI की ताकत को कम न आंकने की अपील की – खासकर तब जब यह ‘सुपर-इंटेलिजेंट’ हो जाए. वहीं, कोमांडो कहते हैं कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर नहीं लगता. मुझे डर इस बात का है कि इंसानी होड़, इंसानी समझदारी से आगे निकल जाएगी. दोनों में फर्क है.
टेक एक्सपर्ट ने कहा कि सुपर-इंटेलिजेंट AI शायद पहली ऐसी टेक्नोलॉजिकल कामयाबी होगी जिसमें कुछ गलत होने पर इंसानियत को दूसरा मौका नहीं मिलेगा.
इंडस्ट्री में उस AI के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो इंसान की बराबरी करने से कहीं ज़्यादा काम कर सकता है. यह लगभग हर ज़रूरी काम में सबसे होशियार इंसानों को भी पीछे छोड़ देता है.
इवान हुबिंगर, जो ‘एंथ्रोपिक’ में अलाइनमेंट (यह पक्का करना कि एक ताकतवर AI वही काम करता रहे जो इंसान असल में चाहते हैं) पर काम करने वाली टीम को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि अगले दशक में AI के इंसानों को खत्म करने की संभावना ’10 प्रतिशत से ज़्यादा’ है.
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