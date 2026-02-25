Hindi World Hindi

Will Boys Be Allowed To Wear Skirts At School What Uk Education Secretary Bridget Phillipson Says

क्या लड़कों को स्कूल में स्कर्ट पहनने की मिलेगी इजाजत? क्यों ये जरूरी है? यूके की शिक्षा सचिव ने बताया

Will Boys Wear Skirts: विरोधियों का कहना है कि पांच साल तक के बच्चों को सोशली ट्रांजिशनिंग नहीं करनी चाहिए. इससे बच्चे को नुकसान होता है.

(photo credit AI, for representation only)

Will Boys Wear Skirts: लड़कों को स्कूल में स्कर्ट पहनने की इजाजत होनी चाहिए. ब्रिटेन की शिक्षा सचिव ने ये बयान दिया है. उनका कहना है कि इस पहल से बच्चे अपने जेंडर को एक्सप्लोर कर सकेंगे.

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा सचिव ब्रिजेट फिलिप्सन ने दावा किया कि उन्हें “प्रयोग” करने देने से बाद में सर्जरी करवाने वाले बच्चों की संख्या कम हो सकती है.

छोटे बच्चों को सोशल ट्रांजिशनिंग की इजाजत

इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने टीचरों के लिए गाइडेंस पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि बहुत कम मामलों में चार साल तक के बच्चों को भी “सोशल ट्रांजिशनिंग” की इजाजत दी जा सकती है.

क्या है सोशल ट्रांजिशनिंग

सोशल ट्रांजिशनिंग एक गैर-चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक जेंडर-डाइवर्स व्यक्ति अपनी असली लैंगिक पहचान को सामाजिक रूप से व्यक्त करता है.

क्या बोलीं फिलिप्सन

फिलिप्सन ने कहा, आप जानते हैं, बच्चे अलग-अलग समय पर एक्सपेरिमेंट करेंगे. बस एक सावधान नज़रिया अपनाने से असल में यह कम हो जाता है कि बच्चे ज़्यादा मेडिकलाइज़्ड मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं.

क्या बोले विरोधी

रिफॉर्म UK की एजुकेशन स्पोक्सपर्सन सुएला ब्रेवरमैन ने कहा, पेरेंट्स बस चाहते हैं कि स्कूल सीखने की जगह बनें, न कि कट्टरता की. टोरी लॉरा ट्रॉट ने कहा, पांच साल तक के बच्चों को सोशली ट्रांजिशनिंग नहीं करनी चाहिए. यह गलत है. इससे न सिर्फ उस बच्चे को नुकसान होता है, बल्कि उसके साथियों को भी, जिन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है.

किन देशों में पुरुष पहनते हैं स्कर्ट

स्कॉटलैंड में पुरुष किल्ट पहनते हैं. जो पारंपरिक स्कर्ट जैसी पोषाक है. इंडोनेशिया में सारोंग, म्यांमार में पासो, फिजी में सुलू, भूटान में घो, ग्रीस में फुटनेला भी स्कर्ट जैसे परिधान हैं, जिन्हें लड़के पहनते हैं.

ब्रिटेन ने एक स्कूल ने 9 साल पहले बनाई थी योजना

उत्तरी लंदन के हाइगेट स्कूल ने 2017 में लड़कों को स्कर्ट की अनुमति देने की योजना बनाई थी. इस स्कूल में लड़के और लड़कियां एक ही शौचालय का इस्तेमाल कते है. स्कूल का कहना था कि अपनी लैंगिग पहचान को लेकर सवाल पूछने वाले बच्चे बढ़ रहे हैं. इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं.