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ईरान युद्ध की मार अब इस सेक्टर पर पड़ेगी? तेल-गैस के बाद महंगा हो रहा एक और जरूरी सामान

Iran War Garment Industry: इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि ईरान युद्ध से गारमेंट इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है. पाकिस्तान-बांग्लादेश पर भी इसकी मार पर पड़ रही है.

Published date india.com Updated: March 30, 2026 12:08 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ईरान युद्ध की मार अब इस सेक्टर पर पड़ेगी? तेल-गैस के बाद महंगा हो रहा एक और जरूरी सामान
(photo credit AI, for representation only)

Iran War Garment Industry: तेल, गैस के बाद ईरान युद्ध एक और जरूरी सामान के दाम बढ़ने का कारण बन सकता है. कपड़े बनाने वाली कंपनियों और इंडस्ट्री विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि कपड़ों के दामों में वृद्धि के लिए तैयार रहें.

क्यों और कितने महंगे होंगे गारमेंट

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता 10 से 15 परसेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए बजट बनाएं. साउथ एशिया की 50 अरब अमेरिकी डॉलर की गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री युद्ध से लगे झटकों से जूझ रही है.

फैक्ट्रियों का बढ़ रहा बिजली बिल

ईरान के होर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड ने सबकॉन्टिनेंट में नैचुरल गैस की सप्लाई रोक दी है. इससे फैक्ट्रियों के बिजली बिल आसमान छू रहे हैं.

कच्चा माल भी हो रहा प्रभावित

गल्फ पेट्रोकेमिकल प्लांट साउथ एशिया के लिए सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर, नायलॉन और ऐक्रेलिकबनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का मुख्य सोर्स हैं. दुनिया भर में बनने वाले लगभग दो-तिहाई कपड़ों में इनका इस्तेमाल होता है.

(photo credit AI, for representation only)

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एयर फ्रेट रेट बढ़े

ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने गल्फ एयरपोर्ट, खासकर दुबई के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिससे फास्ट-फैशन ऑर्डर के लिए एयर फ्रेट रेट 70 परसेंट तक बढ़ गए हैं.

अभी ग्राहकों तक नहीं पहुंचा है असर

पूरी परेशानी अभी खरीदारों तक नहीं पहुंची है. महीनों पहले फिक्स्ड कीमतों पर दिए गए ऑर्डर का मतलब है कि साउथ एशियन मैन्युफैक्चरर अभी ज्यादा एनर्जी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का बोझ खुद उठा रहे हैं. यह समय सीमा लिमिटेड है और एक बार मौजूदा इन्वेंट्री खत्म हो जाने के बाद, कीमतें बढ़ेंगी.

पाकिस्तान और बांग्लादेश भी प्रभावित

लाहौर की मैन्युफैक्चरर कॉटन वेब, जो वेस्टर्न ब्रांड्स के लिए हर साल करीब 1.2 मिलियन कपड़े बनाती है. बिजली बिल और ट्रांसपोर्ट बिल से प्रभावित है. कंपनी के CEO वसीम अख्तर खान, जो पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन हैं, ने कहा, हमें नुकसान का डर है. वह एनालिस्ट के अनुमानों से सहमत हैं: अगर लड़ाई जारी रहती है तो गर्मियों के आखिर तक कपड़ों की कीमतें 15 परसेंट तक बढ़ सकती हैं.

बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, गारमेंट इंडस्ट्री सिर्फ एक्सपोर्ट से कमाने वाली नहीं है, यह उनकी इकॉनमी में एक बड़ा हिस्सा हैं और लाखों लोगों को रोजगार देती है. इसलिए दोनों देशों के लिए ये चिंता की बात है. एक और चिंता यह है कि पश्चिमी ब्रांड भविष्य में सप्लाई चेन में आने वाले झटकों के जोखिम को कम करने के लिए दक्षिण एशिया से हटकर दूसरी जगहों पर अपना विस्तार कर रहे हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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