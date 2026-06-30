'जो हाथ हमारा पानी रोकेंगे, हम उन्हें काट देंगे', सिंधु जल समझौते के स्थगन पर पाकिस्तानी की गीदड़भभकी

पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में आतंकियों द्वारा की गई 26 लोगों की नृशंस हत्या के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था. इसके बाद से बूंद-बूंद को तरस रहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहा है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/will-cut-off-those-hands-who-try-to-stop-our-water-says-pakistani-minister-over-indus-water-treaty-abeyance-8461478/ Copy

मुसादिक मलिक, पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री की भारत को गीदड़भभकी (तस्वीर @Instagram)

अगले 2 साल में पाकिस्तान नहीं जाएगा सिंधु नदी का पानी

सिंधु नदी की जल धारा मोड़ने को लेकर भारत ने शुरू किया काम

पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने दी गीदड़भभकी

पिछले साल पहलगाम हमले के बाद भारत ने स्थगित कर दिया था पाक के साथ हुआ सिंधु जल समझौता

भारत ने पाकिस्तान के साथ पिछले साल से ही सिंधु जल समझौते की संधि को स्थगित कर दिया था और अब वह इस नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के पुख्ता इंतजाम करने में जुट गया है. हाल ही में भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल (CR Patil) ने यह बयान दिया था कि भारत ने ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जिससे वह सिंधु नदी का सारा पानी मोड़कर अपने घरेलू उपयोग में लाएगा.

अगले 2 साल में पाकिस्तान का सिंधु से पानी बंद

पाटिल ने कहा था कि आगने वाले 1.5 से 2 साल में सिंधु नदी का सारा पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया जाएगा. इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत को वह युद्ध की गीदड़भभकी दे रहा है. इस कड़ी में ताजा बयान उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने दिया है. मलिक ने कहा कि जो हमारे पानी (सिंध नदी की धारा) को रोकेगा हम उसके हाथ काट देंगे. मलिक का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पाकिस्तानी मंत्री की भारत को गीदड़भभकी

मुसादिक मलिक पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से यह बात कर रहे थे. उनसे भारत द्वारा सिंधु नदी के पानी को रोके जाने पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी. इसके जवाब में मंत्री जी बिफर गए. मलिक ने इस सवाल के जवाब में कहा, ‘हम तो यह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो भी हमारे पानी में हाथ डालेगा हम वे हाथ ही काट देंगे. सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके हैं हम तो पिछले एक-डेढ़ साल में दो मर्तबा (बार) यह दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे.’

Water Gone. Threats On. “Touch Our Water, We’ll Cut Off Your Hand”: Pakistan Minister Musadik Malik. Arre bhai, koi inko batao… pichhle 1.5 saal se paani hi band hai Video: ARY news pic.twitter.com/Kc1d2JxCN4 — OsintTV (@OsintTV) June 29, 2026

वायरल हो रहा बयान

इसके बाद पाकिस्तान के इन मंत्री जी को सिद्धांत और न्याय की बात याद आई तो उन्होंने कुछ सेकंड रुककर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘…लेकिन सवाल इन्साफ का भी तो है.. हम तो अपने आप को बचा लेंगे. हमारी जो फौज है उन्होंने दो बार सीसा पिलाई दीवार (ताकतवर दीवार) बनकर खड़े हो गए और उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं हम तो हवा में हाथ डालोगे तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे.’

भारत और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर साधा निशाना

इसके बाद उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा, ‘उनके हाथ में नलका है पानी का, जिस पर हमारे हमसाया मुल्क (भारत) के प्रधानमंत्री ने हाथ रखा हुआ है. उस प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि मैं.. एक कतरा पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा…’ मुसादिक का सोशल मीडिया पर यह क्लिप खूब वायरल है.

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित

बता दें बीते साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म के आधार पर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाया. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मी (PoJ&K) में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया. इसके बाद पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा जवाब दिया. दोनों देशों में डेढ़ से दो दिनों के सैन्य संघर्ष में ही पाकिस्तान घुटनों पर था और वह सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा.

हर मोर्चे पर पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा रहा भारत

इसके बाद से भारत कूटनीति के क्षेत्र में हर मोर्चे पर उसके पर कतर रहा है. इस कड़ी में उसका सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौता था, जिसे भारत ने तत्काल प्रभाव से यह कहते हुए स्थगित कर दिया था कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बहेंगे. भारत की कथनी करनी में अंतर नहीं है और इस कड़ी में उसने सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह घरेलू उपयोग के लिए मोड़ना शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान की दुखती रग है सिंधु नदी

पाकिस्तान की ओर जाने वाली सिंधु नदी की धारा को मुड़ते देख पाकिस्तान का बौखलाना स्वभाविक है. सिंधू नदी उसके देश की लाइफलाइन है और सबसे बड़ा जल स्रोत भी वही है. ऐसे में पानी की धारा मोड़ने की बात को लेकर पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं.